“La morte è arrivata”: Addio Caterina Balivo | Il lutto improvviso

In un periodo dove si ipotizza un ritorno in Rai della conduttrice, un terribile lutto ha segnato tutta Italia, nonché Caterina stessa.

Un personaggio come Caterina Balivo è impossibile da dimenticare: la ragazza che è riuscita a farsi conoscere grazie a Miss Italia. Da lì a poco infatti, la donna ha conquistato il pubblico per mezzo della tv di Stato, luogo che le ha permesso di accrescere la sua notorietà su programmi come Detto Fatto e Vieni da Me.

La sua carriera è iniziata nelle vesti di valletta su Rai 1 in Scommettiamo che..?, trasmissione di punta di Rai 1; da quel momento la donna ha conquistato diversi ruoli, spesso e volentieri legati al canale ammiraglia.

Nell’ultimo periodo il suo percorso l’ha portata su La7, dove conduce il game-show Lingo – parole in circolo, ma secondo alcune indiscrezioni, la sua casa è pronta a ri-accoglierla a braccia aperte. Caterina Balivo ha lasciato la Rai ormai tre anni fa, durante la pandemia. Secondo diverse voci, la conduttrice partenopea potrebbe essere messa al timone di un programma tutto al femminile.

Tuttavia, i palinsesti di La7 verranno annunciati solo il 7 luglio, data in cui confermeranno o meno, la sua presenza su Lingo. Nel frattempo però, una notizia sconvolgente ha lasciato un vuoto incredibile a diverse persone, tra cui la nostra Caterina Balivo, che per mezzo del suo profilo Instagram, ha condiviso il suo dolore per il lutto totalmente improvviso.

La terribile notizia del lutto: Caterina Balivo incredula

“Oggi era una bella mattina”, così Caterina Balivo inizia la sua storia su Instagram, dove racconta del momento in cui ha appreso la notizia. La donna racconta che quel giorno aveva rivisto la sua suocera dopo diverso tempo; e nel frattempo, un’importante riunione di lavoro in Rai la stava aspettando. Purtroppo però, una notizia arriva in maniera totalmente improvvisa.

Si tratta del lutto di Gian Piero Raveggi, lo storico dirigente Rai e capostruttura di diverse edizioni del Festival di Sanremo. La notizia è arrivata proprio dai social, dove diversi dipendenti- in primis Amadeus – hanno annunciato la notizia, condividendo il grande dolore che anche questa volta ha colpito la tv di Stato.

Anche a Caterina questa notizia ha lasciato un senso di vuoto, tanto che, in questi giorni che si parla di un suo ipotetico ritorno in Rai, ha condiviso parole di rispetto per uno dei dirigenti di quella casa che l’ha cresciuta dai suoi esordi. “Un uomo di azienda, un uomo Rai, una persona per bene”, così Caterina ricorda Gian Piero, l’uomo che purtroppo ci ha lasciato in queste ore.