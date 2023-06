Ricordate Carmela, prima moglie di Gigi D’Alessio? Ecco oggi come si è ridotta

La vita privata del cantautore è sempre stata sotto i riflettori, ma qualcuno ricorda Carmela Barbato, l’ex moglie di Gigi D’Alessio? Ecco che fine ha fatto.

In molti ricorderanno la relazione tanto amata quanto chiacchierata tra il cantautore partenopeo e la bellissima Anna Tatangelo, ma per quanto riguarda la prima – ed unica – moglie?

Come molti sapranno, Gigi D’Alessio per un periodo della sua vita si è messo di fronte ad una situazione alquanto burrascosa. Da una parte c’era una ragazza bellissima, anch’essa cantante; dall’altra la moglie, nonché madre dei suoi tre figli: Claudio, Ilaria e Luca.

In quel periodo la relazione con la moglie non andava per niente bene, ma il colpo finale lo diede la conoscenza di quella ragazza che, da lì a poco, fece perdere completamente la testa al cantautore.

Una favola d’amore, che daltrocanto attribuì alla giovane Tatangelo l’etichetta della sfascia-famiglie. Tuttavia, anche la loro fiamma fu destinata a spegnersi. Ad oggi il cantautore ha due relazioni alle spalle e 5 figli: tre con Carmela, uno con Anna(Andrea); e l’ultimo, Francesco, avuto con la giovanissima Denise Esposito, la sua attuale compagna di soli trentanni.

In tutto questo marasma, il pubblico si chiede che fine abbia fatto la prima moglie Carmela, l’unica donna che ha sposato.

Che fine ha fatto la prima moglie di Gigi D’alessio

Il cantautore originario di Napoli, è sicuramente un personaggio molto noto nel mondo dello spettacolo. Chi passa dalle sue “grinfie”, non può di certo scappare dall’occhio attento dei media; nessuno tranne lei, l’ex moglie di Gigi D’Alessio, che dalla separazione ha deciso di cambiare totalmente vita. La donna infatti, dopo la rottura con Gigi, ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo. Non a caso in questi anni ha rilasciato davvero poche interviste, se non le strette indispensabili per la quiete familiare e per sfogare la sua rabbia nei confronti dell’allora nuova compagna.

D’altronde la loro relazione iniziò quando erano solamente due ragazzi: lei aveva 15 anni e lui 16, un’età dello sviluppo, dove il carattere e le strade delle persone possono portare a separarsi nel tempo. Gigi D’Alessio in quegli anni muoveva i primi passi nel mondo della musica. Tuttavia si tratta di acqua passata e entrambi sembrano essersi rifatti una vita. Su Gigi D’Alessio sappiamo tutto, ma per quanto riguarda Carmela?

Carmela Barbato oggi

Se sbirciamo nel suo profilo Instagram, noteremo che Carmela sembra essersi impegnata con Ferdinando Caiazza, un uomo di cui non sappiamo nulla, se non che hanno condiviso una bellissima vacanza in Costa Smeralda. Lei non ha avuto altri figli dopo il cantautore e al momento risiede in una villa a Posillipo – e come detto in precedenza – ben lontana dai riflettori.