Alessia Marcuzzi, questa proprio non ci voleva: Non la vedremo più

La conduttrice Alessia Marcuzzi protagonista di un durissimo cambio di programmazione in casa Rai: tutti i dettagli.

Dopo aver messo fine alla sua lunghissima collaborazione con la rete Mediaset e dopo essersi presa un anno di pausa, Alessia Marcuzzi ha fatto il suo ritorno alla conduzione. Padrona di casa di numerosi format in tutti questi anni, la conduttrice ha scelto di trasferirsi in Rai.

Una decisione che ha stupito tutti ma allo stesso tempo ha scatenato nuovo entusiasmo sia nella diretta interessata che nel vasto pubblico di spettatori. Nel corso di questi mesi ha preso parte ad alcuni progetti che secondo gli appassionati ne hanno esaltato le qualità.

Nonostante tutti questi complimenti e gli ascolti però la rete televisiva di Viale Mazzini ha preso una decisione del tutto inaspettata ma vediamo quanto sta succedendo.

Alessia Marcuzzi, gli ultimi appuntamenti in prima serata: cosa hanno deciso

Alcuni giorni fa la conduttrice ha fatto il suo ritorno alla conduzione di un evento musicale. La Marcuzzi è salita sul palco con i colleghi Francesca Fagnani, Amadeus e Giorgio Panariello per presentare il concerto evento organizzato per aiutare la popolazione alluvionata della Romagna. Nella prima parte di questa stagione televisiva è invece stata scelta al timone del format Boomerissima.

Nel dettaglio si tratta di un format che mette a confronto due generazioni diverse sia dal punto di vista musicale, sociale che televisivo. Un esperimento che ha convinto una nutrita fetta di pubblico che sui social ne ha già chiesto la conferma in vista del prossimo anno. Un ritorno che a quanto pare ci sarà ma allo stesso tempo la Rai ha deciso anche di non mandare subito in onda i nuovi appuntamenti ma vediamo nel dettaglio quanto viene fuori.

Rai, la decisione sulla Marcuzzi: la clamorosa indiscrezione

Il ritorno di Boomerissima era inizialmente atteso da tutti per il prossimo mese di settembre. Una prima ipotesi che si è però scontrata alcuni giorni fa con le parole della stessa Marcuzzi che per prima ha ipotizzato un possibile cambio di programmazione ed una messa in onda leggermente in ritardo. A quanto pare la conduttrice ha detto la verità perché il giornalista Giuseppe Candela ha in queste ore lanciato una clamorosa indiscrezione.

Secondo quanto riferisce il noto portale, il format farà ritorno in prima serata su Rai 2 ma con qualche mese di ritardo. L’ipotesi riguarda la messa in onda di cinque o sei puntate ma il prossimo mese di novembre. Non resta a questo punto che attendere l’annuncio ufficiale per saperne di più.