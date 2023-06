Scandalo in Rai, addio al grande conduttore: Fatto fuori senza scrupoli

Dichiarazioni shock di un noto ed amatissimo conduttore della rete televisiva Rai: cosa gli sta per succedere.

In casa della rete televisiva Rai sembrerebbe ormai non esserci pace. Numerosi volti noti sono finiti da settimane al centro della bufera a causa del loro futuro in alcuni casi deciso mentre in altri ancora in bilico.

Tra questi vi è anche un nome in particolare che di recente ha rilasciato alcune dichiarazioni del tutto inaspettate. Le sue parole sono arrivate come un fulmine al ciel sereno ed adesso rischiano di scatenare il caos tra i vertici ed il panico tra il pubblico. Vediamo nel dettaglio di chi si tratta e cosa ha di recente dichiarato.

Rai, verso una rivoluzione: ecco chi potrebbe andare via

Nelle scorse settimane sono arrivati tutta una serie di colpi di scena in vista della prossima stagione televisiva della Rai. Prima l’addio di Fabio Fazio che ha deciso di portare via anche la collega ed amica Luciana Littizzetto. Inoltre sono arrivate le inaspettate dimissioni di Lucia Annunziata nonostante la sua conferma e quella del format sembravano essere cosa fatta. Una lista quindi di nomi illustri che adesso rischia di allungarsi e questo a causa di alcune recenti dichiarazioni di un volto noto.

Nel dettaglio stiamo parlando del giornalista ed esperto Alberto Angela che sarà il protagonista di questa estate con un nuovo format ossia Noos. In questo caso il suo compito sarà quello di portare avanti il lavoro fatto in tutti questi anni dal padre Piero Angela in campo scientifico. Il ritorno sul piccolo schermo del giornalista adesso rischia però di innescare una nuova polemica considerate le sue dichiarazioni.

Alberto Angela, le sue dichiarazioni shock: cosa succede

In vista del suo ritorno in prima serata e del debutto di questo nuovo programma, il noto esperto ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de Il Messaggero. Nel dettaglio ha raccontato: “Se l’azienda Rai vuole, ci sono e ci sarò. Finché posso, vorrei continuare qui perché la divulgazione deve essere pubblica ma se la Rai mi mette in condizione di non lavorare al meglio o ha dei dubbi, io vado altrove“.

Nel corso della stessa intervista ha poi sottolineato come con i privati porterebbe a casa anche un guadagno molto più alto ma dal canto suo non vi è alcun interesse per i soldi. In ogni caso queste parole gettano una grande ombra sul suo futuro con la nota rete televisiva di Viale Mazzini.