Emma Marrone, la confessione sui gravi problemi di salute: “le macchie che ho in faccia sono…”

A seguito di diversi insulti da parte degli haters, la cantante rivela la terribile realtà sulle macchie che ha in volto.

Non è la prima volta che un personaggio del mondo dello spettacolo viene preso di mira da persone che non provano simpatia per un artista. Emma questo lo sa bene, visto che in questo periodo sta ricevendo diverse critiche per mezzo dei canali social.

Come molti sapranno, Emma è single da diverso tempo. La causa, come ammesso da lei stessa, è il fatto che non riesca a trovare un uomo con cui condividere la sua vita.

Le sue relazioni travagliate l’hanno portata a prendersi uno stop sentimentale, dove Emma dichiara di volersi dedicare in tutto e per tutto alla sua carriera, a se stessa e ai suoi affetti. Tuttavia, un’ultima sua dichiarazione sulla maternità, ha generato non poche critiche, che sono state la conseguenza di un susseguirsi di eventi.

Emma non ha mai negato il desiderio di diventare madre, ma ha espresso anche la sua delusione per il fatto che in Italia non esiste questa possibilità senza avere un partner. La donna, trattando il delicato argomento sulla maternità surrogata, ha generato non poche polemiche su persone che si sono trovate contrarie; ma oltre a questo, gli insulti in questo periodo si sono riversati anche sul suo aspetto fisico, dove la cantante è stata criticata per via delle macchie che presenta sul viso. La sua risposta non è di certo mancata.

La rivelazione di Emma: le macchie sulla pelle sono la causa del terribile problema di salute

Come molti avranno notato, Emma Marrone sul suo volto mostra delle macchie che spesso e volentieri copre con il trucco. Tuttavia, nei momenti in cui si mostra sui social “acqua e sapone”, è impossibile non notarle. Questo dettaglio tuttavia, non è scappato a chi non aspetta altro che infondere cattiveria sull’artista, ma Emma è stanca dei continui attacchi da parte di Haters che fanno di tutto per annientarla. In un post su Instagram ha voluto infatti farsi sentire a gran voce.

“In faccia ho le macchie di anni di bombardamenti ormonali per i problemi di salute che ho avuto. Non dovrei nemmeno giustificarmi con quattro ignoranti come voi…ma ogni tanto è giusto per far notare pubblicamente quanto siete piccoli, viscidi e cattivi. Vi auguro di fare almeno un decimo di quello che ho fatto io nella vita e vi auguro di avere le palle di mostrarvi al mondo per quello che siete. Ah scusate voi non siete niente”.

Una guerriera come Emma, sa benissimo che deve andare fiera di quelle macchie, che non sono altro che i segni di una battaglia contro il tumore all’utero, sconfitto prima di diventare l’artista di successo che è oggi.