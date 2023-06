Monica Giandotti, la notizia è arrivata all’improvviso: non c’è più niente da fare per lei

Rivoluzione in arrivo anche per la conduttrice Monica Giandotti che adesso deve fare i conti con un clamoroso colpo di scena.

In casa della rete televisiva Rai ci sono alcuni volti divenuti un appuntamento fisso per il pubblico. Tra questi vi è anche la conduttrice Monica Giandotti che da anni è al timone di alcuni format della rete.

La nota padrona di casa di numerosi talk potrebbe a quanto pare essere coinvolta nella rivoluzione pensata dai vertici della rete in vista del prossimo mese di settembre. Stando infatti ad alcune clamorose indiscrezioni, la Giandotti potrebbe perdere il suo posto attuale.

La conduttrice potrebbe quindi dover lasciare il suo ruolo attuale ma vediamo nei dettagli cosa sta succedendo davvero.

Monica Giandotti, la sua carriera in Rai: l’ultimo colpo a sorpresa

La nota conduttrice e giornalista ha mosso i suoi primi passi in Rai al timone di Agorà Estate sul terzo canale della rete. Successivamente ha condotto per alcuni mesi una delle edizioni del TG3 salvo poi fare il suo arrivo sul primo canale della rete ed al timone di Unomattina con il collega Marco Frittella. Questo fino allo scorso mese di settembre del 2022 quando è tornata al timone di Agorà.

La Giandotti nel corso degli ultimi mesi è divenuta quindi un appuntamento fisso per il pubblico di Rai 3 nella fascia del mattino. In vista però della prossima stagione televisiva questa consuetudine potrebbe cambiare perché a quanto pare la Giandotti non sarà di nuovo al timone dello stesso format ma vediamo nel dettaglio cosa sappiamo.

Rai, come cambia il futuro della Giandotti: tutti i dettagli

Il portale TvBlog ha fatto il punto sui cambiamenti in arrivo in casa della rete televisiva Rai in vista del prossimo mese di settembre. Stando ad alcune indiscrezioni, la Giandotti non dovrebbe fare il suo ritorno al timone dell’appuntamento mattutino con Agorà. Al suo posto potrebbe fare il suo arrivo il giornalista di Sky TG24, Roberto Inciocchi. Questa potrebbe essere vista in parte come un brutto colpo per la conduttrice che però non dovrebbe ritrovarsi senza contratto.

Stando infatti alle stesse indiscrezioni, la Rai potrebbe aver già trovato una soluzione valida. In vista del prossimo mese di settembre, la Giondotti potrebbe essere spostata al sabato e nella fascia pomeridiana con un format nuovissimo. Nel dettaglio, l’ipotesi è quella di un programma dal titolo Poster ed in onda tra le 17 e le 18. Secondo le prime informazioni, il programma dovrebbe servire ad analizzare il rapporto tra gli adulti ed i giovani d’oggi sia sul piano sociale che lavorativo.