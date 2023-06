Re Carlo, se n’è andato senza dire nulla: nessuno poteva immaginarlo

Re Carlo è stato per diversi giorni protagonista di un vero e proprio giallo: ha fatto qualcosa che nessuno poteva immaginare.

Gli ultimi mesi a corte sono stati particolarmente intensi ma soprattutto ricchi di colpi di scena. Dopo la scomparsa della Regina Elisabetta lo scorso settembre, tante cose sono cambiate. Questo a partire da chi oggi siede sul trono ossia il suo primogenito Carlo.

Il nuovo re sin dal suo insediamento si è visto costretto a fare i conti con alcune questioni da risolvere sia in pubblico che in privato. Inoltre, si è anche ritrovato a dover organizzare un evento importante come l’incoronazione che gli ha portato via tempo e forze.

Questo dettaglio non da poco è legato ad un recente retroscena emerso sul re e su di una sua decisione che nessuno poteva minimamente immaginare.

Re Carlo, la decisione subito dopo l’Incoronazione: viene fuori la verità

Subito dopo la sua incoronazione e quella di Camilla, i due nuovi sovrani hanno per alcuni giorni fatto perdere le proprie tracce. A distanza di diverso tempo e dopo il loro ritorno ai consueti impegni pubblici, viene fuori la verità su quanto accaduto settimane fa. A quanto pare, l’incoronazione ha costretto il nuovo re e la nuova regina a prendersi una pausa di circa una settimana.

Secondo alcune indiscrezioni, i due sovrani hanno lasciato Clarence House per trasferirsi nel Sandringham per trascorrere alcuni giorni in tranquillità. In particolare, Camilla ha scelto di trascorrere il tempo immersa nella lettura di nuovi libri. Il Re invece si è dedicato alla pesca, al giardinaggio ed ha come sempre visitato allevamenti ed alveari. Questa però potrebbe non essere stata la sola “fuga” dei reali.

Carlo e Camilla, i prossimi impegni e le vacanze estive: il programma

Dopo la settimana di fuga, Carlo e Camilla sono tornati al loro posto ed hanno preso parte insieme a tutti gli impegni ufficiali in programma in questi giorni. Come se non bastasse hanno anche confermato alcuni appuntamenti futuri. I due nel corso delle prossime settimane prepareranno le valige per visitare tutto il Regno Unito e ringraziare il popolo per il sostegno nei loro confronti.

La coppia reale non ha invece ancora preso alcuna decisione ufficiale sulla prossime vacanze estive. Secondo alcune indiscrezioni però il Re non sembra intenzionato a recarsi a Balmoral ossia la residenza di famiglia che proprio Elisabetta amava particolarmente. A quanto pare Carlo ha troppi ricordi legati a sua madre in quella tenuta e questo potrebbe generare in lui una malinconia eccessiva.