Gerry Scotti, la stanchezza ha preso il sopravvento: se ne va dallo studio | È finita

Il conduttore Gerry Scotti si è ritrovato a vivere un momento che proprio non si aspettava: la mossa del campione.

Gerry Scotti è un volto amatissimo di casa Mediaset ed è per questo che i vertici hanno deciso di affidare questa estate ancora una volta al noto conduttore. Da alcuni giorni ha infatti preso il via una nuova edizione di Caduta Libera con tutta una serie di appuntamenti inediti.

La formula del gioco è sempre la stessa e vede il campione sfidare di volta in volta uno dei suoi sfidanti. Chi non riesce ad indovinare la parola con le lettere mancanti perde e deve quindi lasciarsi cadere nella botola che si apre sotto i suoi piedi.

Un sistema che va avanti da anni ma che nelle ultime ore ha regalato un clamoroso colpo di scena a causa della scelta del campione.

Caduta Libera, l’ultimo campione: la scelta inaspettata

Nel corso delle ultime puntate andate in onda del noto game show, il pubblico ha visto all’opera uno dei campioni più longevi del programma ossia Michele Marchesi. Questi ha preso parte a più di 100 puntate ma soprattutto ha portato a casa un montepremi di tutto rispetto e pari a 656 mila euro vinti. Il campione è presente quindi in studio dal lontano mese di novembre del 2021.

Un vero e proprio record che però in queste ore si è clamorosamente interrotto. Marchesi ha infatti lasciato il gioco mercoledì 21 giugno ma questo non perché qualcuno è riuscito a batterlo. Al termine della puntata, il noto campione ha comunicato di dover abbandonare il gioco per tornare al suo lavoro da medico specializzato ma vediamo nel dettaglio cosa ha raccontato.

Gerry Scotti sorpreso, il campione dice addio: le sue parole

Come di consueto, nei minuti finali dell’appuntamento con Caduta Libera il campione si è ritrovato ad affrontare i suoi ultimi “Dieci Passi”. Prima di cominciare ha però fatto un annuncio inaspettato: “Questa è l’ultima puntata. Mi dispiace ma ho sottratto troppo tempo al mio lavoro. Adesso è giusto che torni a dedicarmi a quello“. L’ormai ex campione ha quindi ringraziato il conduttore, chi lavora dietro le quinte e chi gli ha permesso di essere protagonista tutto questo tempo.

Dal canto suo Gerry ha accettato ma soprattutto compreso la decisione del campione: “Il tuo lavoro è importante e devi tornare a farlo“. L’avventura di Marchesi è quindi terminata così ma senza dubbio ci sarà modo di rivederlo e magari in occasione di qualche torneo o puntata speciale.