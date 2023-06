Harry e Meghan fanno tremare la corona, tutti rinnegati: decisione senza precedenti

Harry e Meghan pronti a fare una mossa che rischia di rivelarsi uno sgarbo gravissimo al re ed alla corona: la clamorosa indiscrezione.

Continua il braccio di ferro tra la famiglia reale inglese ed i duchi del Sussex. Una storia cominciata nel 2020 quando Harry e Meghan hanno scelto di abbandonare Londra per vivere e lavorare in America ma che da allora si è arricchita di colpi di scena.

Accuse shock da parte di Meghan alla corona supportate da Harry, il libro scritto dal principe e pubblicato lo scorso gennaio ed infine il documentario sul rapporto della coppia con la corona e l’ossessione della stampa. Tutti momenti che hanno scatenato una vera e propria guerra e reso il clima scoppiettante.

Una situazione che non è ancora finita qui perché una scelta dei duchi del Sussex adesso potrebbe scatenare un nuovo terremoto.

Harry e Meghan, il loro rapporto con Re Carlo: il colpo di scena

Sin dalla scomparsa della regina Elisabetta, il rapporto tra Carlo, suo figlio Harry e Meghan è drasticamente peggiorato. Lo conferma anche quanto accaduto in occasione della sua incoronazione. Il secondogenito del re ha fatto sapere in ritardo della sua presenza e per questo è stato retrocesso diverse file indietro in occasione della celebrazione. Inoltre, Meghan ha scelto di disertare l’evento e di trascorrere il fine settimane con i figli e gli amici.

Un primo sgarbo alla corona che adesso rischia di non essere l’ultimo. Stando infatti ad un noto esperto della corte inglese, il silenzio dei duchi del Sussex potrebbe nascondere qualcosa di grosso. Nel dettaglio si tratterebbe di una decisione clamorosa ossia quella di cambiare cognome in Spencer.

Re Carlo, l’affronto di Harry e Meghan: la clamorosa indiscrezione

Il cognome dei reali inglesi è cambiato quando il padre della Regina Elisabetta è salito al trono ed in quel momento tutta la famiglia ha preso il cognome dei Windsor. Stando a quanto riferisce l’esperto Tom Bower, i Sussex invece vorrebbero adottare il cognome di lady Diana e questo a causa soprattutto di Meghan. Secondo l’esperto, l’ex attrice oltre ad avere una vera ossessione per Harry, da tempo vuole essere considerata la nuova Lady D.

Per raggiungere questo obiettivo sembrerebbe quindi essere disposta a tutto e quindi anche a cambiare il cognome di suo marito e dei loro due figli. Una decisione che il Principe dovrà valutare con attenzione perché questa mossa potrebbe creare una frattura insanabile.