Monica Bellucci, la scoperta della malattia al cervello: intervento di 9 ore | Una tragedia

Rivelazione shock della nota attrice Monica Bellucci sulla scoperta di una grave malattia: una tragedia enorme per tutti.

Monica Bellucci è un volto noto ed amatissimo del cinema a livello internazionale. Negli anni ha prestato il suo volto a personaggi divenuti iconici e per pellicole che hanno messo a segno un vero e proprio record di incassi.

La nota attrice è anche una vera icona di bellezza e con la sua sensualità è in grado ogni volta di conquistare tutti i presenti. Vi è però un dettaglio poco noto della Bellucci ed è tutta la dedizione che mette nel tenersi in forma ma soprattutto in salute.

Questo anche perché l’attrice si è ritrovata a vivere un momento molto difficile e legato ad una scoperta che ha cambiato la vita di molti ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Monica Bellucci, il punto sulla sua salute: una buona abitudine

La nota attrice è un volto dicevamo amatissimo del cinema ed i fan la seguono con piacere sui social. Dal canto suo la Bellucci tiene molto al contatto con i fan ma soprattutto è solita usare la sua immagine per veicolare messaggi anche molto importanti. Tra questi vi è anche quello della prevenzione che permette a chi la mette in atto di scoprire in tempo anche malattie silenziose e che possono essere letali.

Secondo alcune indiscrezioni, l’attrice ha ormai una buona abitudine ovvero quella di sottoporsi a tutta una serie di esami ogni anno. Tra questi vi sono le visite al seno, alle ovaie ed all’utero a cui è solita sottoporsi ogni sei mesi. In aggiunta è anche solita sottoporsi alla mammografia per evitare di scoprire troppo tardi una malattia. Una decisione legata anche ad un episodio difficile che si è ritrovata ad affrontare e che ha visto protagonista una sua amica.

Monica Bellucci, la rivelazione shock: un percorso durissimo

La nota attrice è solita sottoporsi quindi a tutta una serie di esami e tra questi anche TAC e Pet. Questo anche a causa di un brutto episodio con protagonista una sua amica: “Ha scoperto così che aveva un problema vascolare congenito al cervello. Ha dovuto subire un intervento di nove ore, però non è più a rischio ictus“.

L’attrice ha poi aggiunto: “Questa tomografia mi hanno detto che segnala le zone del corpo in cui vi è un consumo superiore al normale di glucosio“. Un esame che ha quindi permesso all’amica di salvarsi da eventuali complicazioni e che secondo lei tutti devono effettuare quando possibile.