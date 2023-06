Addio Edoardo Bennato, tutto il mondo musicale è sconvolto: non c’è stato niente da fare

Colpo di scena per la carriera del noto artista italiano Edoardo Bennato: adesso non c’è davvero più niente da fare.

Nato a Napoli verso la fine degli anni 40, Edoardo Bennato ha sempre fatto della sua passione per la musica anche il suo lavoro. In tutti questi anni ha intrapreso tante strade diverse, affrontato numerosi ostacoli da cui si è rialzato.

Inoltre, in tutto questo tempo ha messo a segno anche tutta una serie di grandi successi che lo rendono senza dubbio uno dei volti più controversi ed amati dal pubblico italiano. Negli anni ha collezionato milioni di fan che proprio adesso sembrerebbero essere preoccupati.

Il futuro del cantante sembrerebbe infatti essere già stato scritto e quindi potrebbe non esserci più nulla da fare ma vediamo la situazione nel dettaglio.

Edoardo Bennato, la sua carriera ed il successo: i dettagli

Bennato ha scelto di fare musica già da giovanissimo ma i primi anni non si sono rivelati essere semplici. Dopo tutta una serie di difficoltà, verso la fine degli anni settanta è arrivata la svolta grazie al brano L’Isola che non c’è. Da quel momento in poi ha messo a segno tutta una serie di successi ed è stato anche uno dei primi artisti italiani a fare il tutto esaurito in un concerto presso lo stadio di San Siro.

La sua carriera è proseguita poi anche negli anni 2000 con nuove collaborazioni di grande successo sia con volti storici che con nomi nuovi della musica italiana. Tutto questo però mentre si è visto costretto a fare i conti con problemi giudiziari ed una grave accusa di omicidio colposo. Nonostante questo la sua carriera è rimasta stabile fino al 2020 quando è arrivato il clamoroso colpo di scena.

Edoardo Bennato, l’ultimo atto della sua carriera: cosa sta succedendo

Negli anni 2020, Bennato ha pubblicato prima un brano realizzato durante la pandemia da Covid-19 in collaborazione con il fratello Eugenio e dal titolo La realtà non può essere questa. Inoltre, nello stesso anno ha pubblicato anche il suo ultimo album dal titolo Non c’è. Numerosi fan del cantante adesso temono che questo possa essere il suo ultimo album.

In attesa di capire se arriverà davvero l’addio definitivo alle scene come cantante, la sua musica continua comunque a vivere. Sono recenti gli omaggi organizzati per il cantante così come va avanti il musical su Peter Pan e che vede al centro proprio le canzoni di Bennato. Se da un lato la sua carriera potrebbe quindi essere agli sgoccioli, dall’altro la sua musica continua ad emozionare.