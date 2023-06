Manuela Blanchard di Bim Bum Bam, la ricordate? Oggi sembra un altra persona | Irriconoscibile

Avete visto come è diventata oggi Manuela Blanchard, ex volto di Bin Bum Bam? Adesso è davvero irriconoscibile.

Uno dei format più amati e seguiti della televisione italiana resta Bim Bum Bam. Sono ancora milioni i telespettatori che quando si ritrovano di fronte Paolo Bonolis fanno notare al conduttore di essere cresciuti con lui e con il suo storico programma.

Questo format ha portato al successo però non solo il noto conduttore ma anche alcune figure femminili che lo hanno accompagnato. Tra queste appunto Manuela Blanchard che negli anni 8o è arrivata nello studio del format per sostituire Licia Colò.

Da quel momento sono passati circa 40 anni e sono in molti a chiedersi che fine abbia fatto la nota conduttrice. Una cosa è certa: adesso è irriconoscibile ma vediamo cosa fa oggi.

Bim Bum Bam, il successo e la carriera della Blanchard: i dettagli

La Blanchard, Bonolis e il pupazzo Uan hanno dato vita ad un trio amatissimo negli anni 80 in grado di vincere anche ben tre Telegatti per tre anni consecutivi. Per lei quindi l’incontro con Bonolis, nonostante alcuni problemi iniziali ed un anno di adattamento, si è rivelato essere il momento della svolta. Dopo il successo del noto format, la conduttrice non ha però più preso parte ad altri programmi.

Il motivo lo ha rivelato lei stessa nel corso di una intervista al Corriere della Sera. La conduttrice ha raccontato di aver abbandonato le scene a causa di alcune modifiche nel palinsesto e di aver rifiutato offerte di lavoro per delle televendite in quanto poco funzionali per la sua crescita televisiva. Da quel momento in poi non si è più vista sulle scene e questo anche perché ha cambiato totalmente vita.

Manuela Blanchard, cosa fa oggi per vivere: la rivelazione

Dopo aver messo fine alla sua carriera televisiva, la Blanchard ha iniziato a frequentare corsi di naturopatia in Francia. Successivamente ha aperto una scuola di Tai Chi in Brianza dove vive con il marito. Inoltre ha un profilo Instagram molto seguito e che tiene aggiornato con pillole ed informazioni proprio su questa particolare categoria delle arti marziali.

Di recente ha anche fatto il suo ritorno sulle scene grazie ad un nuovo e particolare progetto. La Blanchard è stata infatti scelta al timone del programma Tai Chi One in onda su DeaJunior con l’obiettivo di permettere ai bambini di scoprire il Tai Chi e magari decidere di dedicarsi a questo sport.