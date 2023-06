Michelle Hunziker, la corsa in ospedale: l’ha trovata attacata ai tubi

Viene fuori solo adesso un retroscena da brividi che vede coinvolta la conduttrice Michelle Hunziker: un grandissimo spavento.

Michelle Hunziker è ormai un volto noto e storico della rete televisiva Mediaset. Un posto che si è guadagnata grazie non solo alla tanta gavetta fatta ma anche al suo sorriso contagioso e che secondo il pubblico è la sua arma vincente.

Dietro quel sorriso però la conduttrice sembra nascondere non solo gioie ma anche tanti momenti difficili e dolorosi. Soprattutto dal punto di vista privato, la conduttrice in questi anni si è ritrovata a dover affrontare e superare numerosi ostacoli.

Uno di questi lo conoscevano davvero in pochi fino a qualche tempo fa e vede coinvolta Aurora, la primogenita della Hunziker.

Michelle Hunziker, cosa sappiamo del suo privato: l’ultima rivelazione

La nota conduttrice ha da poco più di un anno messo fine al suo secondo matrimonio con Tomaso Trussardi e da cui sono nate due sue figlie ossia Sole e Celeste. In precedenza però, la Hunziker ha avuto un’altra storia molto importante per lei ossia quella con il noto cantante italiano Eros Ramazzotti. Il loro matrimonio è stato intenso ma soprattutto ha permesso alla conduttrice di diventare madre per la prima volta di Aurora.

Oggi la ragazza ha 26 anni ed è da pochi mesi diventata a sua volta mamma del piccolo Cesare Augusto. Una grande gioia per lei e per Michelle parsa subito entusiasta della notizia. Il rapporto tra la figlia e la conduttrice non è però sempre stato semplice e lo ha confermato la diretta interessata quando ha rivelato di un episodio shock con protagonista proprio la sua primogenita.

Aurora Ramazzotti, il racconto di mamma Michelle: un grande spavento

Nel corso di una recente intervista ai microfoni della trasmissione Verissimo, la Hunziker ha deciso di fare una rivelazione shock alla collega Silvia Toffanin. Nel dettaglio, la conduttrice ha raccontato di una telefonata arrivata in piena notte dall’ospedale quando era in dolce attesa della sua secondogenita Sole. Come rivelato da Michelle, i medici hanno chiamato a casa per informarla dello stato di salute di Aurora che in quel momento si trovava in ospedale, attaccata ai tubi a causa del troppo alcool.

Una chiamata che non solo ha sconvolto la conduttrice e creato il panico ma che ha anche spinto la Hunziker verso una decisione drastica. Aurora all’epoca era diciassettenne e tra le sue amicizie vi erano a quanto pare due persone poco raccomandabili che la Hunziker ha prontamente allontanato dopo quel gravissimo episodio.