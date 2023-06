Romina Power, dopo anni lo rivela sulla figlia scomparsa Ylenia: la foto nascosta da sempre

La storica cantante, a distanza di quasi 29 anni dalla scomparsa della figlia, non riesce tuttora a darsi pace: la rivelazione.

L’amore di una madre è per sempre, come lo è la speranza di ritrovare una figlia che da quasi trent’anni se ne sono perse le tracce. Si potesse tornare indietro nel tempo, sapendo esattamente cosa sarebbe successo, probabilmente non ci sarebbe nulla che la fermerebbe per rivivere quel fatidico 31 dicembre 1993 e cambiare il prosieguo degli eventi.

Purtroppo questo non risulta possibile, ma la speranza è che Ylenia, la figlia di Romina Power e Albano Carrisi sparita a soli 23 anni, possa essere ritrovata per riabbracciare i propri genitori.

Quel capodanno del 1993 avrebbe dovuto infondere speranze nell’arrivo di un anno migliore, ma quello fu il giorno che Ylenia Carrisi scomparve nel nulla. La ragazza, oltre ad essere figlia della celebre coppia, è stata una delle vallette de La ruota della fortuna, allora condotto da Mike Bongiorno. Il 1989 fu l’anno in cui la ragazza esordì nel mondo dello spettacolo, cantando anche in un duetto con la madre dal titolo Abbi fede.

La speranza e il corpo ritrovato

L’ultima volta che fu avvistata è stato in un hotel di New Orleans, dal quale uscì senza più tornare. Qualche anno fa vennero ritrovati in una stazione della Florida i resti di una donna morta nel 1994. Le probabilità che si trattasse di Ylenia erano davvero alte, visto che assieme al corpo della donna, furono rinvenuti alcuni oggetti di Ylenia Carrisi. Purtroppo dal test del DNA emerse che la ragazza in questione non era la figlia di Albano e Romina. Ovviamente la coincidenza non è passata di certo inosservata.

Le parole di Romina Power dopo 28 anni

Romina Power non si è mai arresa a questa vicenda, seppur l’ha distrutta da dentro. Nel gennaio 2013, Albano decide di presentare un’istanza di dichiarazione di morte presunta al tribunale di Brindisi. Romina non ha preso di buon grado la questione, provando un grande senso di amarezza nei confronti dell’ex marito. La morte presunta in data 31 dicembre 2013 fu accettata, ma la questione rimane tuttora un mistero. Proprio in queste ore però, Romina ha deciso di mostrare una foto, con una frase inedita.

Ylenia era bella come il sole, con gli occhi azzurri e quei capelli biondo dorato. Così Romina la vuole ricordare, soprattutto in queste ore che il suo ricordo si è fatto sentire in maniera intensa.

In un post sul suo profilo Instagram è apparsa una foto nascosta da tempo, dove abbina una dolcissima poesia per la figlia. La frase è scritta in inglese, ma tradotta si legge: “Ylenia, il tuo bel viso appare improvvisamente nella mia mente nel modo in cui i raggi del sole appaiono dietro le nuvole nel cielo. Dove sei, amore mio”.