Mara Venier, la ‘tragedia’ in queste ore: il comunicato è ufficiale | Non la vedremo più

La conduttrice Mara Venier ha finalmente rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro al timone di Domenica In: cosa sta per succedere.

Nonostante alcune critiche collezionate in questi anni a causa di alcune gaffe in diretta, Mara Venier resta un volto amatissimo di casa Rai. Il suo appuntamento consueto con Domenica In è in grado ogni settimana di collezionare numeri importanti per quanto riguarda gli ascolti.

Non a caso il format va in onda da ormai anni e la stessa Mara è una delle padrone di casa più longeve. Nel corso degli ultimi anni però la conduttrice ha più volte parlato della possibilità di lasciare il timone del format e questo risvolto è stato ipotizzato anche in vista del nuovo anno.

Per questo motivo la conduttrice si è finalmente decisa a rompere il silenzio per provare a fare chiarezza su questa situazione.

Domenica In, confermato il ritorno a settembre: la rivelazione della Venier

In questi mesi in casa della Rai sono state fatte alcune importanti valutazioni in vista del futuro e soprattutto per quanto riguarda la prossima stagione televisiva. I vertici hanno anche preso alcune decisioni complicate sul futuro di alcuni volti noti che hanno anche già salutato il proprio pubblico. Per quanto riguarda il caso Domenica In, il ritorno del format non è in discussione ed il prossimo settembre prenderà il via una nuova edizione.

Nel corso dell’ultima puntata andata in onda, la conduttrice ha lasciato il suo pubblico sottolineando: “Difficile che io molli”. A qualcuno le sue parole sono parse quasi come un addio e per questo si è scatenato un vero e proprio giallo. La Venier si è quindi sentita in dovere di intervenire per chiarire se a settembre sarà di nuovo alla guida del format.

Mara Venier, la rivelazione sul suo futuro: cosa sta per succedere

La nota conduttrice ha di recente rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di una nuova intervista ai microfoni di SuperGuidaTv. In merito ha dichiarato: “Sono stanca, ho bisogno di riposarmi. A settembre Domenica In ci sarà. Ora inizierò a lavorare con il mio gruppo che sarà sempre lo stesso perché squadra che vince non si cambia“.

La conduttrice ha quindi sia confermato il ritorno del format con una nuova edizione ma anche il suo alla guida del talk show della domenica pomeriggio. Un risvolto che tutti in realtà si aspettavano e questo anche perché gli ascolti di questa stagione si sono rivelati essere ancora una volta vincenti.