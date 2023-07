Rai pugnalata alle spalle dalla famosa conduttrice: contratto stracciato in mille pezzi | Accordo con la concorrenza

In Rai potrebbe andare in scena l’ennesimo tradimento in vista della prossima stagione: la clamorosa indiscrezione.

La prossima stagione televisiva della rete Rai è ancora avvolta nel mistero in quanto sono in arrivo importanti novità. Ci sono alcuni conduttori che faranno il loro ritorno dopo anni di assenza mentre per altri sarà l’occasione del debutto ufficiale.

Allo stesso tempo però alcuni volti noti e storici della rete non ci saranno. Nel corso delle scorse settimane sono arrivati i primi addii ed annunci ufficiali mentre in queste ore si è andata ad aggiungere una clamorosa indiscrezione.

Un volto storico della rete non solo potrebbe dire addio ma anche finire alla concorrenza. Vediamo nel dettaglio di chi si tratta e cosa sta succedendo.

Rai, ecco chi va via: spunta un nome inaspettato

Lo scorso mese di maggio in pochi giorni sono arrivati due clamorosi addii. Prima quello di Fabio Fazio pronto a fare il suo debutto su Discovery con la collega Luciana Littizzetto e Tommaso Zorzi. Poi sono arrivate le dimissioni di Lucia Annunziata che ha rivelato di non sentirsi più in sintonia con la nuova gestione della rete. Inoltre, alcuni giorni fa anche il conduttore Alberto Angela si è detto pronto all’addio nel caso in cui la Rai dovesse ostacolare il suo lavoro.

Una lista già ricca di nomi ma che adesso rischia di divenire più lunga. In queste ore è emersa una clamorosa indiscrezione con protagonista la conduttrice e giornalista Bianca Berlinguer. La nota professionista non solo potrebbe lasciare la Rai in vista di settembre ma accettare anche una proposta da parte della concorrenza.

Bianca Berlinguer, addio possibile alla Rai: l’indiscrezione

Il Giornale d’Italia ha fatto il punto sulle interessanti novità che potrebbero arrivare in casa della rete Rai in vista della prossima stagione televisiva. Secondo alcune indiscrezioni sarebbe stato già confermato il ritorno del consueto appuntamento su Rai 3 con il noto format Cartabianca. Allo stesso tempo però non sembrerebbe essere certa la presenza della stessa conduttrice ossia la Berlinguer appunto.

Secondo alcune rivelazioni, la giornalista potrebbe presto lasciare non solo il timone del format ma anche la stessa rete televisiva. Ad attenderla a quanto pare ci sarebbe anche già una valida alternativa ma con la concorrenza e nel dettaglio per la prima serata di Rete 4. Non vi è stato ancora alcun annuncio ufficiale ma secondo gli addetti ai lavori le due parti in gioco potrebbero raggiungere l’accordo già nel corso dei prossimi giorni.