Susanna Messaggio, tragedia improvvisa: “Ha avuto un problema cardiocircolatorio ed è andata in cielo” | È morta

La conduttrice è stata ospite nello studio di Verissimo, dove ha parlato di quella perdita che l’ha segnata nel profondo.

Classe ‘63, Susanna Messaggio è una figura nota nel piccolo schermo, grazie alla sua partecipazione in svariati programmi televisivi. La sua carriera iniziò nel lontano 1979, con la sua presenza a a La bustarella su Rai 3. Nel 1982 divenne telefonista Goccia di Luna nel programma Portobello. Nel percorso della sua carriera televisiva, la donna si è occupata anche di pedagogia e psicologia infantile, ottenendo una seconda laurea nel 1996 (la prima è stata in lettere).

Il suo percorso come valletta le ha dato la possibilità di lavorare spesso e volentieri al fianco di Mike Bongiorno; ma non dimentichiamo che la donna ha preso parte anche a diversi film: il primo è stato Lui è peggio di me di Enrico Oldoini nel 1985 e l’ultima è stata una partecipazione ad un episodio della serie TV Casa dolce casa nel 1992.

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che Susanna si è sposata tre volte e ha avuto tre figli. Attualmente è impegnata con l’uomo con cui è convogliata a nozze nel 2005, l’imprenditore Giorgio Olivieri, con cui ha avuto il suo ultimogenito Iacopo.

La seconda volta invece, è stata sposata con Massimo Bergia Zina, un avvocato che in quel periodo si occupava di marketing. Dal loro amore sono nate due figlie: Alice nel 1992 e Martina nel 1995. Purtroppo però, una tragedia improvvisa ha colpito proprio colei che Susanna ha messo al mondo.

La terribile perdita della figlia

Susanna Messaggio – nonostante la sua costante esposizione ai riflettori – si è sempre rivelata una donna riservata, proprio per questo le informazioni sulla sua vita privata sono quasi nulle. Tuttavia, lei stessa ha raccontato di quell’evento che l’ha segnata nel profondo, visto che ha perso ciò che una donna ha di più prezioso: la propria figlia.

Ospite di Silvia Toffanin, Susanna Messaggio racconta di quel terribile episodio, accaduto con la sua primogenita Alice: “Ha avuto un problema cardiocircolatorio ed è andata in cielo. È stato difficile”. In quel periodo infatti, la donna che ha dovuto dire addio alla sua piccola nata da pochi mesi, racconta come ha trovato supporto grazie a Vittorio Giovanelli: “Un uomo eccezionale, allora direttore di rete. Mi ha fatto viaggiare, quasi per alleggerire il mio dolore”.

Una sofferenza che tuttavia, si porterà sempre dentro, ma che è riuscita a trasformarla in forza. Successivamente infatti, la coppia ci riprova, dando alla luce Martina nel 1995, oggi adulta ed efficentissima dottoressa: “Per me è due donne in una. Ha tatuato la A di Alice, della sorella. La sua energia è strepitosa”.