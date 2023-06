Samantha De Grenet, gliel’hanno portato via: “Mio figlio in casa…pronta a pagare il riscatto” | Una tragedia

Brutto episodio con protagonista la showgirl Samantha De Grenet pronta a pagare un riscatto per riavere un bene prezioso.

Samantha De Grenet è una storica showgirl ed amatissima dal pubblico italiano. Negli ultimi anni è tornata al centro dell’attenzione grazie soprattutto alla decisione di rimettersi in gioco in vesti diverse dal solito.

La showgirl ha infatti preso parte alla quinta edizione del Grande fratello Vip e si è vista costretta a tornare a casa solo in semifinale. Questa esperienza si è rivelata per lei essere quella della svolta e questo perché ha anche visto crescere il suo pubblico di affezionati.

Per questo motivo ha fatto molto rumore la sua recente dichiarazione in merito ad un presunto riscatto che si è detta pronta a pagare.

Samantha De Grenet, il racconto shock: un grande spavento

La nota conduttrice e showgirl ha rilasciato alcune recenti dichiarazioni nel corso di una nuova intervista a Il Messaggero. L’ex gieffina si è soffermata su di un episodio che ha spaventato e non poco tutta la sua famiglia. La De Grenet ha infatti raccontato di essersi ritrovata i ladri nella sua casa ai Parioli in quel di Roma. L’appartamento che divide con il marito Luca Barbato e il figlio Brando è stato quindi in parte svaligiato.

In parte perché come rivelato dalla conduttrice, i ladri sono stati colti sul fatto: “Sono sicura che ci hanno sentiti arrivare. Non se lo aspettavano e probabilmente pensavano saremmo rimasti fuori tutto il weekend. Tant’è vero che hanno fatto in tempo a rovistare e razziare in sole due stanze“. Un racconto a cui la conduttrice ha poi aggiunto ulteriori particolari ma vediamo cosa ha raccontato.

Samantha De Grenet, i dettagli della rapina: cosa è pronta a fare

Nel suo lungo sfogo, la De Grenet ha aggiunto alcuni particolari su come sono andate le cose. La conduttrice ha prima di tutto voluto sottolineare un dettaglio molto importante e per cui si sente di ringraziare: “Poteva andare peggio, poteva esserci mio figlio a casa, poteva accaderci qualcosa di brutto“. In parte la conduttrice si è detta quindi sollevata ma allo stesso tempo ha anche fatto una incredibile ammissione.

La De Grenet ha sottolineato il valore affettivo di alcuni oggetti portati via e per questo ha aggiunto: “Sarei anche pronta a pagare una sorta di riscatto per rientrare in possesso di oggetti che mi sono stati portati via e che per noi hanno un valore affettivo enorme“. Un messaggio quindi soprattutto per coloro che sono entrati nella loro abitazione con l’uso della forza.