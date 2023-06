Gerry Scotti, l’incidente gravissimo in studio: sangue dappertutto | Ferite enormi

Un grave incidente in diretta ha preoccupato l’intero studio, nonché il conduttore stesso: ecco cosa è successo.

Oggi parliamo sicuramente di una delle figure più apprezzate del piccolo schermo. Gerry Scotti, pseudonimo di Virgilio, è uno dei conduttori che con il suo garbo, la sua eleganza e simpatia, ha conquistato sin da subito la critica e il pubblico da casa. Non a caso sin dai suoi esordi venne etichettato come l’erede di Mike Bongiorno.

Da ragazzo si iscrisse alla facoltà di Giurisprudenza, scelta perlopiù dei propri genitori. L’uomo però, abbandonò gli studi quando si trovò davanti all’opportunità che avrebbe stravolto la sua vita. Fu Claudio Caschetto a rimanere colpito dal suo modo di fare, e anche colui che lo convinse a lasciare il suo lavoro per intraprendere quello da Dj e speaker a Radio DeeJay.

Da quel momento il conduttore spiccò il volo, con tanto di una madre che per poco, come affermato dallo stesso, stava per essere colpita da un malore. “Avevo un ottimo stipendio, un sacco di benefit, persino il dentista pagato. – ha spiegato Gerry – Così, quando dissi a casa che volevo darmi allo spettacolo, per poco a mia mamma non prendeva un coccolone”. Ad oggi possiamo dire che non poteva fare scelta migliore, ma la durante la sua carriera, ha dovuto vedersela con alcuni episodi davvero sconvolgenti.

Gerry Scotti e l’incidente in studio

Tra i diversi programmi che lo vedono protagonista, c’è sicuramente Tu si que vales, dove Gerry Scotti è giudice al fianco di Maria De Filippi, Teo Mammuccari e Rudy Zerbi. Si tratta di una giuria davvero divertente, che commenta con simpatia i più bizzarri concorrenti, ma è pronta a regalare parole bellissime anche per coloro che nella loro permanenza donano momenti magici al pubblico. Un altro programma a cui è partecipe è sicuramente Lo Show dei Record, dove diversi concorrenti di tutto il mondo sfidano se stessi, cercando di definire un nuovo record mondiale.

Durante un’edizione andata in onda nel 2022, due concorrenti, Chris e Elena, si sono cimentati in una prova davvero particolare: dovevano rompere delle tavolette di legno; record che peraltro, ne erano già detentori in maniera singola. In questa occasione volevano dunque raggiungere il record di coppia, ma quello che è accaduto non era di certo previsto.

La donna infatti, è stata protagonista di un’incidente gravissimo, ferendosi gravemente la mano, tanto da perdere sangue dappertutto. Nonostante ciò, non si è fermata fino alla fine, ma trascorso il tempo, Gerry Scotti si è subito precipitato per soccorrere la donna ferita. Ad ogni modo, la coppia ha raggiunto il record con ben 340 tavolette di legno rotte.