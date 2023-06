Addio Raf, il leggendario cantante si è arreso: non hanno potuto fare nulla | Se n’è andato

Il cantautore pugliese che ha fatto emozionare l’Italia intera con la sua musica, sembra essersi ritirato dalle scene: ecco cosa fa oggi.

Raf, pseudonimo di Raffaele Riefoli, ha conquistato il pubblico con le sue sonorità decisamente pop, ma in realtà, non tutti sanno che la carriera dell’artista iniziò a Londra, dove fondò assieme a Ghigo Renzulli (futuro chitarrista del gruppo rock Litfiba), un gruppo rock/punk, i Cafè Caracas.

Tuttavia, la vita cambia. Dopo un susseguirsi di eventi, Raf raggiunge il suo successo come solista, trasferendosi a Firenze e pubblicando nel ‘83 il suo primo successo discografico Self control, cantato interamente in lingua inglese.

Nel ‘87 però, la sua carriera inizia a prendere forma, dando a Raf l’espressione che merita e raggiungendo notorietà grazie al brano scritto da lui, Si può dare di più, interpretato dal trio Morandi-Ruggeri-Tozzi. Lo stesso anno, in compagnia di Umberto Tozzi raggiunge l’Eurovision con il brano Gente di Mare. L’anno dopo partecipa al Festival di Sanremo per la prima volta con il brano Inevitabile follia.

Da quel momento l’artista non si è più fermato, almeno fino al 2015, anno in cui pubblicò il suo ultimo album. In realtà in quel periodo accade un evento spiacevole, che lo costrinse a fermarsi. Dopo 24 anni di assenza, Raf sale di nuovo sul palco del Festival di Sanremo con il brano Come una favola, ma viene colpito da una brutta bronchite nello stesso periodo, condizione che ha contribuito alla squalificazione del suo brano dalla finale. Nonostante ciò, l’artista non si fermò, ma a distanza di tempo, sembra che il Cantante si sia arreso: vediamo cosa è successo.

L’uscita di scena: che fine ha fatto Raf

Come accennato in precedenza, una terribile bronchite ha colpito Raf nel 2015, ma nonostante ciò, a giugno pubblica l’album Sono io, ultimo progetto personale dell’artista. Lo stop non è passato di certo inosservato ai fan più accaniti, che si sono chiesti che fine abbia fatto quell’uomo che ha regalato milioni di emozioni in questi anni.

Nell’ottobre 2018, l’artista appare, e lo fa in collaborazione con un cantante storico con cui ha collaborato in passato, Umberto Tozzi. Raf in quell’occasione incide il singolo Come una danza, cantato in duetto con il collega. Da quel momento i due iniziano il tour nel 2019 e il nuovo album dal vivo chiamato Due, la nostra storia. Questo però, sembra essere uno degli ultimi tentativi per l’artista, che per qualche ragione, sparì lentamente dalla scena musicale. Il leggendario cantante sembra essersi arreso. Che fine ha fatto? E soprattutto: com’è la sua vita oggi?

Cosa fa Raf oggi

Come molti sapranno, nel 2022 è tornato alla ribalta con il brano Cheri, che purtroppo non è stato succeduto da nessun album. Oggi l’artista sembra essersene andato e non hanno potuto fare nulla. Raf è sposato da 1996 con la soubrette Gabriella Labate con cui ha avuto due figli: Bianca nel 1996 e Samuele nel 2000. Tutta la famiglia vive tra Roma e Miami e posseggono una casa in entrambe le città, come dimostrato dalle foto sul social del cantante.