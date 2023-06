Massimo Ranieri, il tumore ha spezzato la sua vita: una morte dolorosa tra chemio e lacrime

Il cantautore napoletano e quella terribile malattia: la morte dolorosa della donna che lo ha amato più della sua stessa vita.

Giovanni Calone, conosciuto da tutti come Massimo Ranieri, è un cantante italiano, noto anche nel panorama musicale internazionale. Nonostante l’avanzare del tempo, a 72 anni continua ad esibirsi in diversi palchi italiani, confermando ancora oggi la passione per la musica e il talento che l’hanno sempre contraddistinto.

Classe 51, Massimo Ranieri è il quinto di 8 figli. La sua famiglia è dunque molto numerosa, motivo per cui, inizia a lavorare sin da giovane e svolgendo diversi lavori come fornaio, panettiere, fattorino e intrattenitore per eventi. Proprio grazie a quest’ultima professione venne notato negli anni ‘60, mentre si esibiva in un bar. Da quel momento la sua carriera prese il volo.

Nel 1988, durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo, raggiunse un enorme successo con Perdere l’amore, brano vincitore dell’edizione. Da lì a poco le sue canzoni conquistarono il cuore del pubblico, rimanendo ancora oggi impresse nella storia della musica.

In un certo senso possiamo definirlo un poeta che si esprime con la sua musica. Nella sua vita privata però, è un uomo molto riservato, che difficilmente parla delle sue questioni personali. Quello che sappiamo è che è stato in coppia con Barbara Nascimbene, donna deceduta nel 2018; e prima con Leyla Martinucci, con cui ha avuto una lunga relazione. In realtà, prima di loro c’è stata lei, l’unica moglie dell’uomo, con cui ha dato alla luce Cristina nel 1971. Purtroppo però, la donna in questione è la protagonista di un evento drammatico.

La scomparsa lenta e dolorosa

A ricordare l’uomo è stata lei, durante la malattia e prima della sua scomparsa. Franca Sebastiani, nota negli anni ‘70 con lo pseudonimo di Franchina, è stata con il cantautore con cui ha avuto una figlia riconosciuta dall’uomo solamente diversi anni dopo. Purtroppo però, la donna morì nel maggio 2015 a causa di un cancro con cui stava combattendo da tempo.

In un’intervista, la stessa aveva dichiarato: “Io dal 1969 che mi porto appresso quelli che sono stati 5 tumori. In questo caso non si può far nulla. Ho fatto la chemio, ma mi ha distrutto più del tumore stesso. Quello che non sopporto è il dolore, ci sono momenti difficili, poi muoio e risorgo. Il mio carattere è così”. Poi la rivelazione: “Mi disse “Io non ti abbandonerò mai” – riferendosi all’ex Ranieri – Poi sono stati i suoi produttori che ci hanno separati, ma lui voleva vedere la bambina. Nel sentimento l’ho sempre aspettato, eccomi qua, anche se so che non staremo più insieme”.

Massimo è stato il suo grande amore, proprio per questo la donna prima di andarsene gli ha regalato una dedica struggente al settimanale Nuovo: “Se chiudo gli occhi rivedo il viso di ragazzino di Massimo e risento il calore del suo abbraccio. Oggi non ho paura di morire, ciò che ho provato per Massimo rivive in me in una forma pura e profonda e mi sostiene, nonostante tutto. Voglio lasciare una traccia nel cuore della gente, per questo ho scritto un libro. La decisione di liberarmi dal peso di tanti ricordi è un’esigenza irrinunciabile. Il mio libro è uno spunto per dire a Massimo quanto gli ho voluto bene”.