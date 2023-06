Enrico Papi, la rivelazione sulla moglie Raffaella: “Lei sa tutto” | La verità sul tradimento

Il conduttore Enrico Papi ha fatto una inaspettata rivelazione sulla moglie Raffaella e sulla sua reazione a dei presunti tradimenti.

Enrico Papi è senza dubbio un nome noto della televisione italiana e questo anche grazie ai tanti progetti a cui negli anni ha preso parte. Anche di recente ha scelto di mettersi in gioco e lo ha fatto in vesti del tutto inedite per lui.

In questi mesi ha infatti deciso di togliere i panni di conduttore e di indossare quelli da opinionista dell’Isola dei Famosi al fianco di Ilary Blasi e Vladimir Luxuria. Un ruolo che lo ha costretto a fare i conti con molte critiche ma che gli ha permesso di tornare in cima alla lista dei volti che a settembre faranno ritorno in prima serata.

Grandi colpi di scena sono quindi attesi per lui dal punto di vista lavorativo ma anche sul suo privato ha di recente fatto alcune rivelazioni che hanno lasciato tutti stupiti.

Enrico Papi, i dettagli della sua vita privata: l’ultima rivelazione

Della vita privata del conduttore si sa ben poco e questo anche perché Papi ha sposato sua moglie Raffaella nel 1998 e da quel momento in poi i due non si sono mai lasciati. Dalla loro unione sono poi nati anche due figli ossia Rebecca, nata nel 2000, e Iacopo venuto invece al mondo nel 2008. Il loro matrimonio dura ancora oggi ed in occasione del loro anniversario, il conduttore ha deciso di rilasciare alcune dichiarazioni.

Il noto conduttore ha raccontato alcuni segreti che si nascondono dietro il suo matrimonio: dagli ostacoli superati insieme, alla distanza che ha fortificato nel tempo il loro legame. Infine, Papi ha anche fatto una rivelazione su cosa pensa la coppia del tradimento ed ha lasciato tutti stupiti.

Enrico Papi, la rivelazione sulla moglie Raffaella: le parole sul tradimento

Nel corso dell’intervista ai microfoni di Chi, il conduttore ha rivelato di come sia lui che sua moglie siano disposti anche a superare un tradimento: “La fedeltà per come la intendiamo noi, non esiste. Il tradimento è sopravvalutato poi dipende dall’entità. Raffaella sa che sono attratto dalla bellezza e che sono curioso di natura“.

Papi ha poi aggiunto ulteriori dettagli: “Con questo non sto dicendo che siamo una coppia libertina ma nel nostro rapporto non regna nemmeno l’ipocrisia. Nessuno è proprietario dell’altro”. A quanto pare quindi per entrambi il tradimento non è il peggiore dei mali in una relazione.