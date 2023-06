Gerry Scotti, insulti e frecciatine al veleno: “Cosa ti abbiamo fatto?” | Sono ai ferri corti

Il conduttore Gerry Scotti è finito al centro di un botta e risposta clamoroso: insulti e frecciatine al veleno sui social.

Gerry Scotti torna a far discutere ma questa volta non per quanto riguarda la sua carriera da conduttore. Da quel punto di vista le cose sembrano procedere come al solito con il conduttore tornato al timone di una nuova edizione del gioco Caduta Libera.

In queste ore si è tornato a parlare dello storico volto di Canale 5 per un motivo ben diverso e che ha lasciato tutti stupiti. Di solito pacato e fuori dalle polemiche, Scotti è invece finito al centro di un clamoroso braccio di ferro.

Alcune sue dichiarazioni non sono piaciute ad un volto noto che in diretta ha deciso di rispondere per le rime ma vediamo quanto accaduto.

Gerry Scotti, le sue parole scatenano il caos: contro chi si è scagliato

Il noto conduttore italiano in questi giorni ha deciso di dire la sua su di un argomento caldo del momento. Dopo essere stato ospite del loro programma, Scotti ha deciso di fare una battuta su quanto accaduto di recente tra il cantante Fedez e l’ormai suo ex amico Luis Sal che per una lite si è visto costretto a lasciare il ruolo di conduttore del format Muschio Selvaggio.

Nel dettaglio, Scotti ha pubblicato un Tik Tok in cui riprende una piantina e sottolinea: “È brutto da dirsi ma questo è quello che resta di Muschio Selvaggio. Noi tentiamo di annaffiarlo tutti i giorni ma se ne sta andando“. Le sue parole non sono piaciute a Fedez e questo anche a causa di un precedente. Per questo motivo il cantante ha scelto di mandare un messaggio al conduttore ma vediamo cosa ha dichiarato.

Fedez, le parole su Scotti: tutti i dettagli

Durante un recente appuntamento di Muschio Selvaggio con ospite Morgan, il cantante e conduttore Fedez ha deciso di rompere il silenzio. Come riportato da Isa e Chia ha scelto di mandare un messaggio a Scotti: “Amico ma cosa ti abbiamo fatto? Da quando sei venuto qui continui ad insultarci. È venuto qui, abbiamo fatto una puntata bellissima poi ho detto che non sapevo chi fosse Strehler e ha fatto un’intervista in cui ha detto che sono ignorante“.

A quanto pare quindi tra i due ci sono dei problemi da mesi e quel Tik Tok è servito solo a fare emergere alcune problematiche. Chissà se adesso Scotti deciderà a sua volta di rispondere o se deciderà di non alimentare ulteriormente la polemica.