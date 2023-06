Belen Rodriguez, la scoperta del brutto male: la diagnosi è orrenda | “4 mesi di vita”

La conduttrice Belen Rodriguez ha raccontato di una brutta pagina della sua vita privata: la scoperta della grave malattia.

Belen Rodriguez è uno dei volti più amati dal pubblico e questo grazie anche ad una lunga gavetta fatta in tutti questi anni. La conduttrice non sta però vivendo un momento sereno dal punto di vista lavorativo. Secondo alcune indiscrezioni il suo nome è infatti finito fuori dalla lista dei conduttori sia della prossima edizione di Tu Si Que Vales che de Le Iene.

Dal punto di vista privato le cose invece dopo tanto tempo sembrano andare meglio. Da circa un anno ha ripreso in mano le fila del suo matrimonio con Stefano De Martino e tra i due tutto sembra andare a gonfie vele. La coppia è stata anche di recente vista insieme in occasione di alcune vacanze estive nella città natale del conduttore.

Per quanto riguarda la vita privata della conduttrice argentina vi è però un doloroso retroscena scoperto di recente ma vediamo di cosa si tratta.

Belen Rodriguez, il suo arrivo in Italia: un motivo doloroso

Oggi Belen è uno dei volti più amati e seguiti del momento ma i primi anni della carriera per lei non sono stati semplici. La modella è infatti arrivata in Italia nel 2004 e per i primi anni ha fatto la modella ed è stata la testimonial di diversi brand. Le prime occasioni sul piccolo schermo sono arrivate nel 2007 prima per alcune reti locali e poi ha fatto il debutto con la televisione nazionale.

Occasioni che con il passare del tempo sono aumentate ma soprattutto sono diventate sempre più importanti. Ma perché la modella argentina ha lasciato casa sua, la sua famiglia e la terra di origine per venire in Italia? A quanto pare dietro questa decisione non c’è stato solo un motivo legato alla carriera ma anche una questione strettamente personale ossia la scoperta di una malattia.

Belen Rodriguez, la rivelazione sulla malattia: i dettagli

La nota conduttrice argentina durante un appuntamento con C’è Posta per Te ha fatto una inaspettata e dolorosa rivelazione sulla sua vita privata. Nel dettaglio ha raccontato: “Ti dico una cosa che non ho mai detto in televisione. Quando avevo 18 anni mia nonna si è ammalata di cancro. Molto grave e le hanno dato solo 4 mesi di vita“.

Un motivo che ha spinto Belen a rimboccarsi le maniche: “Invece di mettermi a piangere sono venuta in Italia e con i primi soldi le ho pagato la chemioterapia“. La sua decisione di venire in Italia quindi non è stata semplice ma allo stesso tempo si è rivelata essere inevitabile.