Addio Fiorella Pierobon, l’annunciatrice Rai se n’è andata: non c’è stato nulla da fare

Il volto celebre di canale cinque ha abbandonato da tempo il suo ruolo nel mondo dello spettacolo, cambiando drasticamente la sua vita.

Fino a trent’anni fa, era sicuramente una delle donne più popolari della tv privata; oggi la sua immagine rimane solamente un vago ricordo di chi ogni sera la vedeva su quello schermo ad annunciare la programmazione.

La sua prima apparizione risale al 1977, quando era ancora minorenne. Fiorella Pierobon, classe ‘60, oggi ha 63 anni e riguardandosi al passato, ricorda con commozione il periodo in cui iniziò a fare televisione. “Credo di essere stata la prima persona in assoluto a fare le telepromozioni in Italia. – ha dichiarato al Corriere della Sera – Seduta nel pubblico del programma La Ciperita, condotto da Raffaele Pisu su Telealtomilanese, mi chiamano sul palco a fare la promozione della rivista Tuttouncinetto. Comincio così: “Su Tuttouncinetto in edicola questa settimana troverete…”.

Successivamente passò a Telenord e poi alla celebre Fininvest, dove Silvio Berlusconi la scelse per i suoi programmi, partendo da Canale 51 e passando poi su Italia 1, nel periodo della sua inaugurazione.

Dopodiché il celebre passaggio a Canale 5, dove divenne uno dei volti più celebri della televisione, ma fu anche quello che determinò la fine dell’intera carriera nel 2003. Sono passati vent’anni da quando Fiorella Pierobon è sparita dai nostri schermi e nel frattempo ha stravolto totalmente la sua vita.

Che fine ha fatto Fiorella Pierobon

Nella stessa intervista al Corriere della Sera, Fiorella racconta cosa accadde quando in Mediaset venne eliminata la figura dell’annunciatrice. “Da quando Costanzo era diventato direttore di Canale 5 non c’era più spazio oltre gli annunci. Mi voleva Italia 1 ma ero considerata un volto di Canale 5. Mi voleva anche la Rai ma ero considerata un volto Mediaset. Ho preferito staccare la spina”. Insomma, la sua scelta è stata una conseguenza di diversi eventi, e purtroppo, non c’è stato più nulla da fare; ma nonostante ciò, la donna non si è di certo lasciata sopraffare dallo sconforto.

Fiorella Pierobon oggi

Sono passati vent’anni da quell’addio e la conduttrice si dichiara davvero realizzata. Oggi è una pittrice affermata, dove già nel 2011 è riuscita addirittura ad esporre alla Biennale di Venezia. Il valore di un Pierobon? ”Un dipinto di un metro per uno può arrivare a cinquemila euro”, ha ammesso.

Di tornare in tv non le passa neanche per la testa: “Decine e decine di chiamate per fare l’ospite o la concorrente di un reality show, ho staccato il telefono”.