Elodie non si contiene più, dopo anni vomita tutto su Maria De Filippi: “Lei è una…”

La cantante ha confessato a tutta Italia cosa pensa realmente di Maria De Filippi, la conduttrice di Amici che le ha dato la possibilità di farsi conoscere.

Si tratta di una ragazza bellissima, che grazie alle sue abilità canore e il suo stile artistico distintivo, è riuscita a farsi amare da milioni di persone che la seguono ormai da diverso tempo. Il suo trampolino di lancio è stato sicuramente Amici, il talent show di Maria De Filippi che nella quindicesima edizione l’ha portata a raggiungere il secondo posto.

In molti la ricorderanno per la sua storia d’amore con il rapper Marracash. Tra i due infatti, è scattata subito la scintilla, ma con il tempo è avvenuta anche l’inevitabile rottura, che li ha portati ad intraprendere due strade totalmente diverse.

Il suo più grande amore però, è sicuramente la musica, colei che l’ha portata dalla scuola di Amici, sino al palco dell’Ariston, quando nel 2017 ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Tutta colpa mia.

Quest’anno inoltre, l’artista ha raggiunto un altro incredibile traguardo: il brano interpretato da lei e Joan Thiele, dal nome Proiettili, colonna sonora del film Ti mangio il cuore, è stato premiato con un David di Donatello come miglior canzone originale del 2023. Insomma, a distanza di anni la presenza di Elodie non smette proprio di farsi sentire. Tuttavia, ricordando al passato, dove tutto ebbe inizio, Elodie a distanza di anni vomita tutto su Maria De Filippi: ecco cosa è successo.

La confessione di Elodie su Maria De Filippi

Dopo tanto tempo, Elodie è tornata a parlare di Maria De Filippi, svelando alcuni dettagli sino ad ora sconosciuti. Durante un’ospitata al programma Da noi.. a ruota libera, la cantante ha parlato della sua vita lavorativa e privata, ripercorrendo i momenti salienti della sua carriera. Francesca Fialdini le fa diverse domande, entrando nel merito dei suoi esordi. In questa occasione Elodi non può fare altro che citare colei che ha segnato in un modo o nell’altro, l’inizio della sua carriera.

In merito a questo, la cantante l’ha definita una grande osservatrice, visto che come affermato da lei stessa: “Ti dà la possibilità di comportarti ed esprimerti come vuoi“. Inoltre, la stessa Elodi ha specificato: “Lei è una mamma, ti osserva ma tu sei libera di fare i tuoi passi“.

In definitiva l’artista ha rilasciato una dolcissima dedica per quella donna, che come con tutti gli allievi, l’ha seguita e sostenuta in quel difficile percorso che l’ha portata ad essere l’artista che è oggi. Non a caso Maria e Elodi conservano tuttora un magnifico rapporto, dimostrato dal fatto che la De Filippi l’ha invitata a ricoprire il ruolo di giudice esterno ad Amici qualche edizione fa.