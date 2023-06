Christian De Sica, è stata la sua amante per anni: è famosissima | La conoscete tutti

Non tutti sanno che Christian De Sica ha avuto una compagna fidata sul set, ma anche nella sua vita privata: di chi si tratta?

L’attore romano ha raggiunto il suo successo in diversi ambiti dello spettacolo, diventando così una figura di grande rilevanza, in particolar modo nelle commedie all’italiana. Si tratta di uno showman, un comico, un attore, ma anche un regista, uno sceneggiatore e conduttore televisivo.

L’arte scorre nel suo sangue sin da quando è nato: figlio del regista e attore Vittorio De Sica, ma anche dell’attrice spagnola Maria Mercader. Il suo destino non a caso lo portò ben presto sotto ai riflettori, con tutta la grinta e la simpatia che lo contraddistinguono. Quella notorietà conquistata negli anni, l’ha ben presto consolidata grazie al primo cinepanettone del 1983, Vacanze di Natale, con la regia di Carlo Vanzina.

Questo genere di commedia fu un successo incredibile. Neanche lo stesso Christian De Sica si sarebbe mai immaginato un risultato del genere, ma così è stato. In quegli anni lavorò per diversi progetti e la continuità dei film natalizi arrivò negli anni 2000, dove divenne presenza fissa di questo genere di pellicola.

Citando i cinepanettoni, è impossibile non pensare a Massimo Boldi, l’uomo con cui fa coppia affiatata tuttora. I due amici fidati si allontanarono per un certo periodo, ma a loro dire, il motivo fu semplicemente un diverso contratto lavorativo firmato da Boldi.

L’attore inoltre, vanta un matrimonio di ben 43 anni con Silvia Verdone, la donna che conobbe quando era compagno di classe del noto Carlo Verdone, nonché fratello di lei. Dal loro amore sono nati due splendidi figli, Brando, un regista e Maria Rosa, una costumista. Si tratta di una famiglia solida, complice il fatto che la coppia è sempre stata molto unita. Tuttavia, Vittorio nel percorso della sua carriera, ha sempre avuto un’amante; una donna che è sempre stata al suo fianco.

L’amante di Christian De Sica

Solo pensare che un uomo con più di 40 anni di matrimonio alle spalle provi affetto per un’altra donna, suona un po’ strano, ma la verità è che Christian De Sica non ha mai fatto nulla per nasconderlo. In aggiunta al suo matrimonio decennale, l’attore conta anche una carriera longeva, che l’ha tenuto parecchio tempo lontano da casa.

Durante le riprese di numerosi film, l’uomo ha potuto contare su una moglie lavorativa, ossia colei che ne ha preso la parte durante le riprese di diversi film. Si tratta di Sabrina Ferilli, una bellezza mediterranea per eccellenza, con cui De Sica ha collaborato in diverse occasioni, creando così una splendida amicizia.

L’affetto reciproco risulta quasi fraternale, tanto che l’attore stesso ha dichiarato: “Non è un’amica, è mia sorella, tanto più! Abbiamo l’abitudine di andare sempre in vacanza insieme”.