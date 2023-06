Laura Torrisi, dalla televisione Italiana al fango e la terra: ridotta a vivere così

L’attrice, nonché ex compagna di Pieraccioni, dopo un susseguirsi di eventi ha deciso di cambiare vita, abbandonando il lusso per dedicarsi alla terra.

Come dimenticare un’attrice come Laura Torrisi, la donna che ha raggiunto la vetta del successo grazie alla sua indimenticabile partecipazione al Grande Fratello. Quello fu infatti l’inizio di una carriera costellata di successi che, solamente l’anno dopo, la videro protagonista del suo primo film, Una moglie bellissima.

Leonardo Pieraccioni ne è stato l’attore, ma anche il regista. Proprio in questa occasione nacque quella scintilla, che da lì a poco li unì in una bellissima storia d’amore. La loro relazione nacque nel 2007 e nel 2010 diedero alla luce la loro prima e unica figlia, Martina.

Si trattava di un vero e proprio sogno d’amore quello tra i due, peccato che fu destinato a durare davvero poco. La separazione risale al 2014, ma da quanto dichiarato da Pieraccioni, la crisi iniziò molto prima, dove si parlò addirittura di un tradimento da parte di lei. Ad ogni modo Laura e Leonardo si sono rifatti una vita. Lei dal 2017 è fidanzata con il pilota di rally, Luca Betti. La sua carriera nel frattempo prosegue, ma una malattia spiacevole la costringe a fermarsi.

La malattia e la carriera

Gli ultimi anni sono stati molto tormentati per l’attrice, che si è dovuta sottoporre a diversi interventi a causa dell‘endometriosi, una malattia molto diffusa tra le donne. A causa dell’intensità del disturbo, l’attrice è stata costretta a sottoporsi ad un intervento all’utero che sperava con il cuore fosse l’ultimo; ma che la portò ad un secondo, che fortunatamente ottenne un risultato positivo. In questi anni, l’attrice ha deciso di fermarsi nella sua carriera, cambiando drasticamente il suo stile di vita.

Dalla televisione al fango: ecco dove abita oggi

Per quanto questa situazione possa sembrare drammatica, in realtà la donna è davvero felice della sua scelta, dove finalmente ha trovato la sua serenità. Laura Torrisi, classe ‘79, ha abbandonato la vita caotica della città per trasferirsi in un casolare in Toscana insieme alla figlia, in mezzo alla terra e lontana dallo stress. La sua vita si svolge tra i fornelli, la raccolta e il giardinaggio.

Nei suoi profili social si mostra infatti alle prese con la vita di campagna. La casa ha uno stile tra il rustico e il shabby e Laura in tutto questo si mostra finalmente rinata. Per quanto riguarda la sua carriera?

Come molti sapranno, la sua ultima partecipazione in televisione risale al 2019, quando prese parte come concorrente al reality Amici Celebrities. Per diversi anni è sparita dagli schermi e seppur in molti non sanno ancora che fine abbia fatto, da quest’anno è tornata alla carica su Food Network, dove conduce il programma di cucina Questo non lo so fare.