Paola Di Benedetto, la confessione sulla sua carriera: “Ho chiuso per sempre” | La decisione è drastica

L’ex gieffina Paola Di Benedetto ha preso una drastica decisione sui suoi prossimi progetti: finita per sempre.

La modella e conduttrice Paola Di Benedetto è una delle ex gieffine che dopo aver presto parte al reality hanno raggiunto un grande successo. Subito dopo l’esperienza nella casa più spiata d’Italia che si è conclusa con la sua vittoria, la Di Benedetto ha fatto diverse esperienze.

Nel corso degli ultimi anni ha infatti preso parte a numerosi progetti ed in particolare si è dedicata e continua a farlo alla radio. Per lei però non è stato sempre semplice e lo ha ammesso anche nel corso di una recente intervista servita all’ex gieffina per fare alcune precisazioni.

Tra queste una ha attirato l’attenzione in quanto la Di Benedetto ha escluso a priori un suo ritorno ma vediamo nel dettaglio di cosa stiamo parlando.

Paola Di Benedetto, le sue recenti dichiarazioni: un colpo di scena

La nota conduttrice radiofonica ha fatto il punto della sua carriera nel corso di una recente intervista a SuperGuidaTv. Nel dettaglio ha parlato dei suoi successi ma anche delle tante difficoltà affrontate: “Nel mondo dello spettacolo c’è il luogo comune che se una ragazza è bella, allora non è intelligente. Come se la bellezza e l’intelligenza non potessero andare a braccetto”.

La Di Benedetto ha poi parlato del futuro e del suo sogno nel cassetto ossia quello di condurre un format come Le Iene. Infine, l’ex gieffina ha parlato proprio della sua esperienza al Grande Fratello Vip e della possibilità di fare ritorno proprio in un reality in futuro.

GF Vip, il rapporto della Di Benedetto con il reality: il racconto a sorpresa

Nel corso della stessa intervista la Di Benedetto ha quindi deciso di parlare della sua esperienza all’interno del noto reality. In merito ha raccontato: “È stata una parentesi fondamentale perché mi ha permesso di essere qui oggi. Ho un ricordo bello ma strano. Era il periodo del lockdown e ricordo il senso di spaesamento quando sono uscita dalla casa. Ho vissuto alti e bassi ma non ho mai sputato nel piatto in cui ho mangiato“.

Allo stesso tempo la Di Benedetto ha scelto di fare una piccola precisazione: “Per me è importante quello che è arrivato dopo. Per ma la parentesi reality è chiusa“. Stando quindi a queste dichiarazioni l’ex gieffina non ha solo smentito un ritorno al GF ma ha anche rivelato che non prenderà parte più ad alcun reality a differenza di quanto molte sue colleghe sono solite fare.