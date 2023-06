Addio Max Pezzali, sembra non esserci nulla da fare: una vera tragedia per tutta la nazione

Come dimenticare un artista che ha regalato grandi emozioni negli anni ‘90: purtroppo la sua carriera sembra giunta al termine.

Se pensassimo a quei fatidici anni, gli 883 non possono di certo non giungere alla memoria. Nel 1989 Massimo Pezzali, detto Max, fondò assieme all’amico Mauro Repetto la storica band degli 883. I due si conobbero dietro i banchi di scuola, mentre frequentavano il liceo scientifico di Niccolò Copernico.

Non tutti lo sanno, ma questa band naque con il nome I Pop. Dopo alcune apparizioni, riuscirono a partecipare al Festival di Castrocaro con il brano Non me la menare, occasione in cui decisero di chiamarsi 883. Dopo questo incredibile successo sono arrivati i singoli storici come Hanno ucciso l’uomo ragno, Con un deca, Sei un mito e Nord sud ovest est.

La rottura e la rinascita

Si trattò di un successo esplosivo, che mise alla luce le capacità canore di Max, tuttavia, questa bravura del socio fece sentire Mauro Repetto inadeguato. “Non ero all’altezza della situazione. Giù dal palco eravamo 50 e 50, portare questa collaborazione sulla scena era impossibile e allora io, mentre Max cantava, saltavo perché non potevo fare altro. Quando siamo arrivati a giocare in Serie A non ne avevo la capacità e la maturità. La mia fragilità estrema ha aperto la via a brutti incontri. Mi sono circondato di persone sbagliate e sono andato alla deriva. Dissi a Max che sarei andato a Miami e non sarei tornato, abbandonando il duo”.

Dopo il colpo duro, Max decise di andare avanti e avviare la sua carriera da solista, pubblicando l’album Il mondo insieme a te, che ottenne un successo strepitoso. In poco tempo ricevette due dischi di platino e ben 2000 000 copie vendute. Da quel momento Max prese il volo, con una carriera che sembrava destinata in eterno, almeno fino a qualche anno fa.

La dura verità: per Max Pezzali non sembra più esserci nulla da fare

Dpo ben 30 anni di carriera, il cantautore che ha fatto emozionare milioni di persone, ha iniziato ad allontanarsi da quel mondo, che forse non lo appartiene più. Le generazioni cambiano e certi artisti sono destinati a rimanere pietre storiche di quel tempo. Si tratta di una vera tragedia per tutta la nazione, ma in realtà hanno provato di tutto.

Nel 2009 infatti, Max si concede una pausa dalla musica. Dopo il capodanno in Sardegna, annuncia di voler mettere gli impegni lavorativi al secondo posto per dedicarsi al figlio, nato nel settembre 2008. Tuttavia, la pausa non durò molto, visto che lo stesso anno tornò al lavoro, confermandosi ancora una volta legato alla musica.

Il 12 ottobre 2020 l’artista pubblica il titolo del quinto album in studio, dal nome Qualcosa di nuovo; questo tuttavia, è destinato a rimanere l’ultimo album di inediti di Max Pezzali. Sebbene l’uomo continui a girare per tour in tutta Italia e abbia avviato un’esclusiva collaborazione con Paola e Chiara nel brano Amici come prima, da quel 2020 non vi è traccia di un nuovo progetto personale.