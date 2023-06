Stefania Orlando, la confessione sulla lite Magalli-Volpe: “Con lei ha esagerato” | Clamoroso retroscena

La conduttrice Stefania Orlando ha parlato della lite andata in scena tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli: la sua versione.

Stefania Orlando è un volto storico della televisione italiana e negli anni ha collaborato con tanti colleghi noti. Tra questi anche la conduttrice Adriana Volpe ed il conduttore Giancarlo Magalli che da anni sono al centro di un vero e proprio braccio di ferro.

I due in passato hanno avuto numerosi problemi ed ancora oggi la diatriba sembrerebbe non essere stata risolta. Magalli e la Volpe continuano a lanciarsi frecciatine a distanza scatenando di volta in volta il gossip.

Una situazione su cui ha deciso di dire la sua proprio la Orlando che come abbiamo detto ha lavorato con entrambi ma vediamo nel dettaglio cosa ha dichiarato.

Volpe-Magalli, cosa sappiamo sulla lite: la Orlando rompe il silenzio

Il braccio di ferro tra i due conduttori ha preso il via nello studio de I Fatti Vostri quando una battuta della Volpe sull’età di Magalli ha fatto arrabbiare e non poco il conduttore. In quel frangente il conduttore ha apostrofato la collega con un secco: “Sei una rompip***e”. I due in un secondo momento si sono poi affrontati in tribunale a causa di una grave accusa di diffamazione a seguito di una intervista di Magalli contro la collega.

Una brutta storia che non si è ancora risolta e che da anni anima sia gli studi Rai che quelli della Mediaset. Negli anni alcuni volti noti vicini ai due hanno deciso di dire la loro e tra questi appunto la Orlando che ha deciso di chiarire una volta per tutte chi dei due ha ragione secondo il suo punto di vista.

Stefania Orlando, le sue parole su Volpe e Magalli: la verità

In vista del suo ritorno in prima serata, la Orlando ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Come riportato da Biccy, la conduttrice in merito alla lite tra i due colleghi ha dichiarato: “A momenti ha avuto ragione Adriana, a momenti Giancarlo con cui, voglio ribadirlo, io non ho mai avuto nessun problema. Ho sempre adorato la sua ironia ma forse con lei ha esagerato con certe frasi“.

La conduttrice in prima persona ha rivelato quindi di non aver avuto problemi con il collega ma allo stesso tempo ha ammesso di aver ascoltato frasi shock contro la Volpe. Infine ha aggiunto di essere molto dispiaciuta anche perché i due non hanno mai trovato un punto di incontro e sembrerebbero non essere pronti a farlo nemmeno adesso.