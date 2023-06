Sabrina Ferilli non si nasconde più sulla Littizzetto: il commento non lascia dubbi

La conduttrice Sabrina Ferilli ha commentato sui social l’arrivo di Luciana Littizzetto nella squadra di Tu Si Que Vales.

Grandi rivoluzioni sono in arrivo anche in casa della rete Mediaset in vista della prossima stagione televisiva. Un colpaccio in tal senso è l’arrivo della conduttrice Luciana Littizzetto che si prepara a svolgere il ruolo di giudice nel cast di Tu Si Que Vales.

Un arrivo clamoroso ed inaspettato per lei che dopo l’addio alla Rai sembra decisa quindi ad affrontare nuove sfide. In questo caso specifico prenderà il posto del collega Teo Mammucari al fianco di Maria De Filippi. Rudy Zerbi e Gerry Scotti.

In studio con lei ci sarà inoltre Sabrina Ferilli che sui social ha commentato in modo del tutto inaspettato l’arrivo della collega.

Tu Si Que Vales, le parole della Ferilli per la Littizzetto: commento social

Il portale Dagospia ha di recente annunciato questo clamoroso colpo di scena in vista della prossima edizione del noto show del sabato sera di Canale 5. Un cambio della guardia che nessuno si aspettava e che come sempre ha stupito e diviso l’opinione dei telespettatori. La conduttrice quindi con i suoi tre colleghi dovrà giudicare la prova dei concorrenti ed allo stesso tempo dovrà confrontarsi con la Ferilli che sarà ancora la portavoce del giudizio del pubblico.

Considerata quindi questa collaborazione ormai imminente, non è passato inosservato un recente movimento social della nota attrice. Sotto un post in cui veniva annunciato l’arrivo della Littizzetto, la Ferilli ha commentato con un secco: “Spero che er piccoletto glielo rifilino a lei“. Parole che quindi hanno scatenato subito i social ma vediamo come.

Sabrina Ferilli, cosa si nasconde dietro il suo commento: i dettagli

Le parole della Ferilli hanno scatenato i social in pochissimo tempo e questo per due motivi in particolare. Il primo perché da questo riferimento si evince quindi come la presenza della Littizzetto non sia più una clamorosa ipotesi ma si tratti ormai di un colpo di scena confermato dai diretti interessati. Inoltre, secondo gli utenti social da questa battuta si evince anche come l’arrivo della conduttrice porterà una ventata di novità in studio.

La reazione di Sabrina Ferilli pic.twitter.com/tvCJuhqqFv — Giuseppe Candela (@GiusCandela) June 19, 2023

In molti hanno sottolineato di essere in attesa dei siparietti che la Littizzetto riuscirà a portare in prima serata non solo con la De Filippi ma anche con gli altri giudici coinvolti. In ogni caso le registrazioni prenderanno il via tra poco più di 15 giorni mentre per la messa in onda bisognerà attendere il mese di settembre.