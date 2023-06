Roberta Capua, la dolorosa confessione: È morto il figlio | Lutto estremo

La nota conduttrice Roberta Capua ha raccontato di un doloroso episodio del suo passato: una perdita gravissima.

Negli ultimi anni Roberta Capua è stata una figura importante soprattutto di casa Rai ma alle spalle ha senza dubbio una carriera lunga e ricca di successi. Dal punto di vista professionale quindi non si può parlare di risultati del tutto negativi.

Diversa la situazione sotto l’aspetto invece strettamente privato e lo confermano alcune sue recenti dichiarazioni. Nel corso di una nuova intervista, la conduttrice ha infatti raccontato di essersi ritrovata a dover fare i conti con una gravissima perdita.

Le sue parole hanno però lasciato tutti senza parole in quanto la conduttrice ha scelto di parlare di questo momento per la prima volta in tanti anni.

Roberta Capua, cosa sappiamo della sua vita privata: spunta un segreto shock

La vita sentimentale della nota conduttrice ha fatto spesso discutere in passato e questo a causa di alcune storie anche piuttosto lunghe e con alcuni volti noti. Per ben due anni, la Capua è stata legata sentimentalmente al nuotatore professionista Massimiliano Rosolino. Inoltre, la nota conduttrice si è sposata per ben due volte: prima con Giorgio Restelli, noto direttore artistico della Mediaset, e poi con l’imprenditore Stefano Cassoli da cui ha avuto anche un figlio.

Dal suo passato però in queste ore è emerso un retroscena di cui nessuno sapeva nulla e lo ha ammesso la diretta interessata. Nel corso di una recente intervista, la Capua ha infatti raccontato di un momento per lei molto doloroso ossia di quando si è ritrovata a dover gestire la perdita di un figlio.

Roberta Capua, le dichiarazioni shock sul suo passato: cosa viene fuori

Il portale gossipetv ha riportato alcune dichiarazioni della Capua nel salottino di Patrizia Finucci Gallo all’Hotel Il Guercino. La conduttrice ha fatto il punto sulla sua carriera, sulla sua crescita personale ed ha anche rivelato di essersi trovata a vivere momenti complicati: “Mi ritengo fortunata ma come tutti ho superato dolori e delusioni“. La Capua è poi scesa nei dettagli ed ha raccontato: “Ho perso un bambino, lo dico per la prima volta. Ce ne sono stati di dolori nella mia vita ma non li ho mai cavalcati”.

Con queste parole la conduttrice ha scelto quindi di affrontare un tema per lei difficile ed un dettaglio doloroso della sua vita che si è sempre portata dentro. Da sottolineare che la Capua non ha specificato il periodo in cui si è ritrovata a dover vivere questo brutto momento.