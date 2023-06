Emma, l’ultimo struggente messaggio: la grave morte al mattino | Trovato il corpo senza vita

La cantante Emma ha parlato di un ultimo messaggio ricevuto da una persona per lei importante e che non ha mai più rivisto.

Sin dal suo debutto nella scuola di Amici di Maria De Filippi, per la cantante Emma sono arrivate tutta una serie di grandi soddisfazioni. Dal punto di vista professionale ha messo a segno numerosi successi e le sue canzoni sono diventate delle vere e proprie hit.

Inoltre, la giovane artista ha vinto numerosi dischi di platino e dato vita a concerti che continuano a fare il tutto esaurito. Senza dubbio quindi gli ultimi anni si sono rivelati essere ricchi di grandi soddisfazioni.

Dal punto di vista privato si è invece trovata a dover combattere diverse battaglie. Prima la sua malattia poi il tradimento di Stefano De Martino urlato in diretta ed infine una scomparsa per lei difficile da superare e di cui ha di recente parlato.

Emma, il lutto gravissimo che ha colpito la sua famiglia: la rivelazione

Nel corso della sua lunga carriera, Emma ha affrontato tanti momenti complicati ma anche episodi ricchi di soddisfazioni. Una persona in tutte queste situazioni è sempre rimasta al suo fianco e si tratta di suo padre Rosario che per primo ha supportato la sua decisione di fare del canto anche il suo lavoro. La sua scomparsa si è quindi rivelata essere per lei ancora più dolorosa e la cantante si è dovuta impegnare molto per riprendersi.

Un momento difficile di cui ha scelto di parlare nel corso di una recente e lunga intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair. La cantante non ha però solo parlato del dolore che si è ritrovata a dover affrontare ma ha anche rivelato come sono andate le cose e dove lei si trovava quando ha ricevuto la notizia.

Emma, la scomparsa di suo padre: il racconto da brividi

Nel corso di questa lunga intervista, la cantante ha quindi raccontato: “Quando è morto io ero via un paio di giorni e lo avevo sentito la sera prima. Gli avevo detto che avrei preso un volo il giorno dopo e che alle 13 sarei stata a casa. “Ti aspetto” mi ha risposto ed invece al mattino era morto. Quando ho visto il numero di mio fratello, allora ho capito tutto. Sentivo le urla di mia madre ed io non c’ero”.

La cantante ha rivelato che con ogni probabilità suo padre fino all’ultimo minuto si è impegnato per proteggerla: “Sono convinta voleva lo ricordassi vivo e felice“. Un racconto da brividi quello di Emma che ha quindi sentito suo padre l’ultima volta solo tramite messaggio.