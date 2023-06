Antonella Clerici, la brutta malattia: non riesce nemmeno ad alzarsi

Antonella Clerici ha rivelato di un problema con cui si è ritrovata a dover fare i conti: immobilizzata nel suo letto.

Dopo una lunga ed intensa stagione televisiva, la conduttrice Antonella Clerici si è finalmente concessa le sue vacanze. In questi mesi si è vista alle prese con più progetti da portare a termine: da È sempre mezzogiorno a The Voice Senior.

Due format con cui ha messo a segno dei risultati più che vincenti ed è per questo che la rete ha scelto di confermarli in vista della prossima stagione. I prossimi mesi la conduttrice dovrà quindi affrontarli con leggerezza e questo anche per evitare quanto accaduto solo pochissimi giorni fa ma vediamo nel dettaglio la situazione.

Antonella Clerici, la pausa prima del ritorno in tv: occhio al precedente

Stando alle prime indiscrezioni arrivate sulle decisioni dei vertici della rete televisiva Rai in vista della prossima stagione televisiva, per la Clerici non dovrebbero esserci brutte sorprese. La conduttrice è attesa sia nello studio di È sempre Mezzogiorno dal lunedì al venerdì nella fascia della tarda mattinata. In aggiunta sarà ancora al timone di The Voice Senior da diversi anni punta di diamante della prima serata di Rai 1.

Nel corso delle prossime settimane dovrà quindi riposarsi per riprendere al meglio le forze e mettersi a lavoro in vista della prossima stagione. Un dettaglio non da poco se si considera quanto accaduto solo poche settimane fa. Prima infatti dell’ultima puntata di È sempre mezzogiorno, la conduttrice si è vista costretta a disertare la diretta per un problema di salute ma vediamo quanto accaduto.

Antonella Clerici, il malore prima della diretta: come sono andate le cose

Pochi giorni prima di portare a termine l’ultima edizione andata in onda di È sempre mezzogiorno, il pubblico di Rai 1 ha assistito ad un episodio mai andato in scena prima. Per la prima volta infatti la Clerici si è vista costretta a non prendere parte alla consueta diretta a causa di un problema di salute da lei stessa rivelato: “Oggi per la prima volta da che ho memoria non sarò con voi. Un febbrone gigantesco da ieri non mi consente di alzarmi dal letto“.

Nei giorni successivi la conduttrice si è poi ripresa ed è tornata regolarmente al suo posto per portare a termine la trasmissione. Un primo stop inaspettato e secondo alcuni utenti un campanello di allarme da non prendere sotto gamba in vista dei prossimi mesi ad appunto in vista del ritorno a lavoro a settembre.