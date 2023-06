Dayane Mello, l’incredibile verità dal suo passato: “Una storia da quando abbiamo 14 anni” | Rivelazione scottante

Dayane Mello protagonista di una scottante ed inaspettata rivelazione sul suo passato: cosa è accaduto tra di loro.

La modella brasiliana Dayane Mello ha conquistato negli anni una certa popolarità e soprattutto in Italia. Complice la sua decisione di prendere parte alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, il pubblico ha imparato a conoscere tutti i suoi pregi e difetti.

Inoltre nel corso dello stesso reality, la modella si è anche messa a nudo ed ha rivelato di alcuni momenti difficili del suo passato. Vi è però un dettaglio non da poco che viene fuori adesso e che arriva direttamente dal periodo della sua adolescenza.

Nel dettaglio si tratta di un rapporto di lunga data e che solo di recente è tornato a far discutere ma vediamo quanto raccontato.

Dayane Mello, una verità incredibile dal passato: parla lei

Il nome di Dayane è tornato al centro dell’attenzione nel corso degli ultimi mesi e questo a causa di una sua nota ma ormai ex amica. Nel dettaglio stiamo parlando della modella Helena Prestes che in questi mesi ha preso parte all’ultima edizione andata in onda dell’Isola dei Famosi. Subito dopo la fine del reality, la modella ha scoperto i messaggi di sostegno ricevuti dalla Mello nonostante la loro amicizia risulti da tempo al capolinea.

Una scoperta che ha spinto la Prestes ad una scottante rivelazione sui social riportata da Isa e Chia: “Sono contentissima, per me è un onore. Noi abbiamo una lunghissima storia, da quando abbiamo 14 anni. Prima bottiglia insieme, la prima volta che abbiamo visto la neve eravamo insieme. L’ho sempre tenuta nel cuore anche se le nostre evoluzioni ci portano a prendere altre strade“. Le due oggi non sono più amiche ma vediamo insieme il motivo dietro questo colpo di scena.

Helena Prestes, la lite shock con Dayane: il motivo

La Prestes ha parlato quindi di una naturale evoluzione e di un allontanamento da Dayane. In realtà stando ad alcune clamorose indiscrezioni il rapporto tra le due si sarebbe guastato a causa di un uomo. Durante il reality il pubblico ha sentito Helena lasciarsi andare ad una dichiarazione d’amore nei confronti di Carlo Motta.

I due hanno raccontato di essersi innamorati alcuni mesi fa e proprio questo sembrerebbe essere il motivo dietro il braccio di ferro con la Mello. Il modello è stato infatti in passato un fidanzato di Dayane e a quanto pare proprio la sua presenza potrebbe aver messo fine all’amicizia tra le due brasiliane.