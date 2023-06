Fabio Ferrari, lo ricorderete in moltissimi film: se n’è andato senza dire nulla | Addio drammatico

Come dimenticare un attore del calibro di Fabio Ferrari, da attore per caso a personaggio di successo degli anni ‘80: che fine ha fatto?

I più nostalgici lo ricorderanno nel 1987 come Chicco de I ragazzi della 3ª C, ma in realtà le sue partecipazioni sono state davvero molteplici. La sua carriera iniziò proprio in quegli anni ‘80, quando Fabio abbandonò l’università per seguire i riflettori. Fabio Ferrari, pseudonimo di Fabio Vitta, è un figlio d’arte: nato a Roma il 1959 dall’attore Paolo Ferrari e l’attrice Marina Bonfigli.

Sebbene abbia seguito inizialmente un percorso di studi differente, l’arte scorreva già nel sangue, motivo per cui, in un bel giorno dove era intento a recarsi ad un colloquio di lavoro, incontrò un amico, nonché attore di teatro Fabio Camilli, che gli propose il ruolo in una commedia.

Il destino lo portò alla recitazione, dove Fabio trovò il suo posto nel mondo. Il successo vero e proprio arrivò col personaggio di Pappola nel film Vacanze in America del 1984, successivamente con tre stagioni de I ragazzi della 3ª C. Nel 1990 l’abbiamo visto con la serie College.

Tuttavia, dietro a tutto questo successo, gli anni ‘80 per l’attore sono stati segnati anche da una brutta dipendenza di droghe. Lui ha ammesso che questo è stato colpa del successo di quegli anni, ma per fortuna si tratta di un capitolo chiuso, visto che per uscirne è andato in terapia. Nel frattempo non si è fermato, passando dalla tv, sporadicamente al cinema, teatro, ma anche radio. Poi però, il silenzio. Fabio se n’è andato senza dire nulla, lasciando ai fan solamente il dubbio e l’amaro ricordo di un attore del passato. Che fine ha fatto?

Fabio Ferrari oggi

L’attore ha sempre amato i ruoli teatrali, per questo motivo dal 2010 decide di iniziare a girare diversi teatri italiani al fianco di Gianluca Ramazzotti, Lorenza Mario, Miriam Mesturino e Raffaele Pisu con la commedia Chat a due piazze. Nel frattempo però, si dedica anche alla radio, dove partecipa alla trasmissione di intrattenimento e divulgazione psicanalitica di Rai Radio 2: Io, Chiara e l’Oscuro. Poi nel 2019, il colpo di scena.

Fabio Ferrari passa all’emittente televisiva Retesole, con il programma I Fiumi del Calcio. Ha quindi intrapreso la vita da conduttore? In realtà no, o meglio, dopo questa esperienza è semplicemente tornato alle sue origini, dove nacque tutto.

Il teatro. Fabio ha deciso di far sparire le sue tracce, proprio per questo è difficile trovare qualcosa su di lui, se non fosse che nel 2022 è tornato insieme a Danila Stalteri al Teatro di Cesello, con lo spettacolo dal nome Manco fossi Laura Chiatti. Fabio Ferrari è felicemente sposato dal 1995 con una donna di cui non si sa praticamente nulla, se non che hanno avuto una bellissima figlia nel 1996 di nome Maria Vitta Ferrari.