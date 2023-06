Carlotta Mantovan, finalmente ecco il nuovo amore: si, è proprio lui!

La giornalista condivide con affetto le foto di colui che ha conquistato il suo cuore: anche la figlia Stella prova un affetto profondo per lui.

Carlotta Mantovan porta sempre con sé il ricordo del marito Fabio Frizzi, il noto conduttore scomparso nel 2018. La loro figlia, Stella, ha compiuto 10 anni lo scorso maggio, ma la madre non dimenticherà mai quegli attimi in cui, si è ritrovata a spiegarle che fine avesse fatto il suo papà.

Il pubblico ricorderà per sempre quell’uomo, che grazie alla sua professionalità e alla sua estrema umanità, è riuscito a farsi amare da milioni di telespettatori. Tuttavia, coloro che hanno fatto sicuramente più fatica ad elaborare la grave perdita sono stati gli amici, i familiari, e appunto, la moglie con la piccola Stella, che ai tempi aveva solamente quattro anni.

Carlotta non si è lasciata sopraffare dalla tristezza e si è dimostrata una vera guerriera, decidendo dopo la grande perdita di cambiare totalmente vita. Ha abbandonato SkyTg24 e si è trasferita insieme alla figlia nel Sud della Francia, dove ha ritrovato finalmente la sua felicità.

Il pubblico si rivela tuttora molto affezionato alla donna, seguendola sui suoi profili social e dimostrandogli sempre molto affetto nei commenti.

Da quel trasferimento infatti, la sua vita è stata totalmente stravolta, cambiando amicizie, luoghi e consolidando le sue più grandi passioni. Tra i vari cambiamenti della sua vita, arriva colui che è riuscito a insegnargli nuovamente cosa volesse dire la parola amore. Da quanto è emerso, anche la figlia prova un affetto sincero per lui.

Il nuovo compagno di Carlotta Mantovan

Da quando si sono trasferite, la giornalista e sua figlia hanno ridimensionato la loro vita. Carlotta, grande appassionata di equitazione, ha trasmesso il suo amore per i cavalli anche alla piccola Frizzi. La donna infatti, alleva cavalli come fossero i suoi figli.

Ed è proprio in quel maneggio che la giornalista ha incontrato il suo vero amore; a mostrarlo per la prima volta è stata lei stessa. Una delle foto più belle ritraggono la figlia Stella che viene baciata da un cavallo, lo stesso che appare in diversi post.

Carlotta ha sin da subito presentato il suo amico a Stella: un bellissimo cavallo di color marrone, che da qualche anno a questa parte, è diventato un vero e proprio membro della famiglia. In diversi scatti la giornalista ci tiene a precisare come la sua passione per l’amico a quattro zampe abbia contribuito alla sua serenità. E per quanto riguarda gli uomini? Per il momento Carlotta non sembra interessata ad intraprendere una nuova relazione.