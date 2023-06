Alessandra Canale, da annunciatrice Rai alla gravissima malattia mortale: “una delle malattie più atroci”

La storica annunciatrice rivela a Storie Italiane quella terribile malattia che ha segnato per sempre la sua vita.

Come dimenticarsi di una figura come quella di Alessandra Canale, l’annunciatrice Rai che negli anni, oltre a presentarci la programmazione, è riuscita a far parlare parecchio di sé. In un’ospitata a Storie Italiane ha rivelato un dettaglio sconvolgente della sua vita, che possiamo ricondurre a la fragilità che ha espresso la donna negli anni passati, a seguito dei problemi che ha avuto con la casa Rai; ma torniamo un attimo indietro nel tempo per capire meglio.

La sua carriera iniziò partecipando a Miss Italia nel ‘81, fino al ‘86 invece, prende parte a diverse commedie sexy all’italiana. Nel suo percorso ha scritto alcuni libri ed è anche iscritta all’Ordine del Lazio come giornalista pubblicista, ma la vera notorietà l’ha avuta grazie alla sua partecipazione come ‘Signorina Buonasera’.

il 20 settembre 2003, Alessandra Canale effettua il suo ultimo annuncio su Rai 2, terminando con un pianto e con una frase: “Vi voglio bene tutti”. Quell’episodio scatenò non poche polemiche, Alessandra presentò successivamente un ricorso d’urgenza al Tribunale del lavoro di Roma, che verrà poi accolto. La Rai si difenderà con la scusante che le era stato proposto un contratto migliore.

Successivamente l’abbiamo vista nelle vesti di conduttrice di Ma le stelle stanno a guardare. Dopo diversi ruoli in rubriche e un ritorno nelle vesti di annunciatrice, qualche anno fa a Storie Italiane, racconta un evento davvero drammatico.

La malattia mortale che consuma lentamente

“E’ stato un dolore devastante – ha ammesso Alessandra – perché penso che il morbo di Alzheimer sia una delle malattie più atroci per un essere umano. Vedi questa candela che si spegne giorno dopo giorno e non puoi fare niente”. Queste sono state le parole strazianti di Alessandra Canale nello studio di Eleonora Daniele.

Quando accadde era solo una ragazza e si è ritrovata ad affrontare assieme al padre, la malattia che lo stava consumando da dentro. Si tratta di una delle più terribili, visto che oltre a togliere la vita di una persona, le toglie anche la memoria.

La sua prima confessione è stata nel 2019 a Vieni da Me con Caterina Balivo: “All’epoca ero solo una ragazza. Questa cosa mi ha devastato la vita, ma mi ha reso più forte”. La malattia e la scomparsa del padre è un dolore che la donna porterà sempre nel cuore, ma grazie all’amore di suo figlio e del marito, ha ritrovato finalmente il sorriso, che mostra tuttora sui canali social e in televisione.