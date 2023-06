Caterina Balivo, completamente devastata dalla situazione gravissima: “Sta morendo…”

La rivelazione della conduttrice lascia nello sconforto: Caterina Balivo cerca di sensibilizzare il pubblico a seguito di una terribile situazione.

I telespettatori hanno sempre apprezzato e stimato la conduttrice, una donna che nella sua carriera si è sempre dimostrata sensibile quanto determinata. Oggi ha 43 anni, ma rimane bellissima come quando da ragazzina partecipò a Miss Italia.

Il suo esordio in televisione risale a quando, al fianco di Fabrizio Frizzi, prese parte alla 7ª edizione di Scommettiamo che…?, dove l’abbiamo vista in vesti di valletta su Rai 1. Dal 2000 inizia a collaborare attivamente nel mondo della televisione, diventando prima inviata di trasmissioni molto seguite come I raccomandati di Carlo Conti, passando per Miss Italia, Miss Italia Top e Miss Italia Notte.

La donna non finì di certo di scalare la vetta del successo, visto che dal 2000 in poi prese il timone di diversi programmi televisivi, tra cui Detto Fatto, trasmissione che la rese famosa in tutta Italia.

Da settembre 2022 è sbarcata su La7 con il game show Lingo – Parole in circolo, dove tuttora continua la sua conduzione. Per quanto questo sia stato un nuovo inizio per Caterina, ha affermato con le lacrime agli occhi che prima di allora è stata devastata a causa di una situazione gravissima: vediamo nel dettaglio.

La dichiarazione inaspettata di Caterina Balivo

Sono state parecchio insistenti le voci che alludevano ad alcuni problemi familiari di Caterina Balivo: si è parlato addirittura della sua fine imminente nel mondo dello spettacolo. Dopo un vario giro di voci sul suo conto, Caterina decide di parlare a Domenica In, raccontando una verità che lascia un senso di tristezza in tutto lo studio.

Per un periodo la donna aveva deciso di abbandonare la sua carriera televisiva a seguito della pandemia di Covid-19, che ha causato gravi problemi al marito Guido Brera. La scelta del suo distacco dai riflettori è stata quindi dovuta alla salvaguardia ed al bene della sua famiglia. Una decisione sicuramente combattuta, ma la donna per fortuna è riuscita a ripartire qualche tempo dopo. Ad aver preoccupato la presentatrice però, è stata un’altra gravissima situazione, ma questa volta non centra la sua famiglia.

Caterina Balivo è da sempre molto attiva sui social, dove comunica costantemente con i suoi fan, come una sorta di finestra sul mondo. Come molti sapranno, oltre ad essere una donna dello spettacolo, è dotata di una sensibilità fuori dal comune, soprattutto quando si tratta di tematiche umane o ambientali. Durante una spensierata vacanza alle Maldive, Caterina ha l’occasione di vedere dal vivo la Barriera Corallina. Proprio in quel momento ha preso visione dello stato in cui è ridotta a causa del genere umano. In questa occasione la donna ha voluto pubblicare un post sul suo profilo Instagram, invitando i suoi follower a prendere coscienza. “Una barriera corallina in sofferenza a causa del riscaldamento globale” – ha scritto Caterina – “Sta morendo”. In questa occasioni ci ha tenuto a precisare che tutti dobbiamo salvaguardare l’ambiente che ci ospita, perchè solo così potremo ancora godere delle meraviglie del nostro pianeta.