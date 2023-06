Paolo Bonolis, drogato e su di giri in diretta: scoppia la bomba in studio

Paolo Bonolis ammette di essersi drogato per affrontare la puntata di Avanti un Altro: vediamo cosa ha combinato lo storico conduttore.

Se pensiamo a Paolo Bonolis, è innegabile non associarlo al suo modo di fare televisione, per certi versi completamente distante dai suoi colleghi.

Un pregio, un difetto? Non a tutti può piacere (come giusto che sia), ma secondo quanto riportato dalla sua pagina di Wikipedia, Paolo Bonolis nel 2019 è stato uno dei conduttori più pagati nel nostro paese. Non a caso parliamo di una cifra come 10 milioni di euro.

Lui ha sempre odiato il modello di conduzione statica, ecco perché ha voluto sempre rendere divertenti i programmi che lui stesso ha condotto negli anni.“Erano quasi tutti uguali,– raccontò Bonolis ricordando il passato – facevano la domanda e si aspettava la risposta. Io invece volevo ci fosse un po’ di irriverenza, un gioco deve essere divertente”. I suoi cult intramontabili sono sicuramente Avanti un altro, Ciao Darwin e Chi ha incastrato Peter Pan.

Questo è un periodo particolare per l’uomo, visto che da poco ha ufficializzato la separazione con Sonia Bruganelli, moglie storica del conduttore. In questo periodo è stata slittata anche la messa in onda di Ciao Darwin, che probabilmente uscirà per questo autunno o per gli inizi del 2024, ma ricordando una puntata celebre di Avanti un Altro, non possiamo di certo dimenticare di quando Bonolis si presentò su di giri e a suo dire drogato.

Paolo Bonolis “drogato” ad Avanti un altro

Che sia un conduttore particolare l’abbiamo capito da tempo, ma ricordando una vecchia puntata del 2008, possiamo dire per certo che Paolo ne inventa una in più del diavolo. In quell’occasione , Paolo Bonolis entrò su di giri in studio con tanto di standing ovation da parte del pubblico, ma quello che accadde dopo ha davvero dell’incredibile.

Non appena il conduttore si siede per accogliere la nuova concorrente, esordisce con “Salve sto molto meglio, mi sono drogato”. A quel punto scoppia la bomba in studio. La faccia della concorrente parlava da sola, ma nel dubbio esprime una risata perplessa prima di cominciare a presentarsi. Tuttavia, dopo qualche parola della donna, le movenze insolite di Bonolis la fermarono più volte fino a farla esordire con: “Posso continuare a parlare? Mi fai spavento”. La buona volontà della donna tuttavia, non servì a molto.

Tra risate e sconcerto lo show prosegue, fino a un vero e proprio collasso da parte del conduttore. Bonolis infatti, svenì sulla sedia. Per fortuna il socio fidato Laurentis, prese la busta della domanda e proseguì con la conduzione. Ovviamente si trattò di una messa in scena, tanto che una volta squalificata la concorrente, entra il successivo partecipante: Marco, 24 anni laureato in ingegneria. Il ragazzo, appena si siede sulla sedia afferma: “Quando ero piccolo volevo diventare te”. “Saresti diventato un drogato”, risponde Bonolis divertito.