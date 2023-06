“Pippo Baudo è scomparso”: il comunicato arriva in diretta tv | Tutta Italia rimane sconvolta

Quel terribile annuncio in diretta è arrivato come una tempesta a ciel sereno: il pubblico e i telespettatori rimangono basiti.

Da diverso tempo lo storico conduttore Pippo Baudo ha deciso di abbandonare i riflettori per dedicarsi alla sua famiglia e godere del meritato riposo. In passato sono state molte le indiscrezioni che alludevano ad una ipotetica malattia, complice il fatto che ha combattuto contro un tumore alla tiroide.

Tuttavia si tratta solamente del passato, visto che l’episodio risale a quando lui era alla conduzione di Canzonissima. Nonostante ciò, a far riemergere alla luce una possibile ricaduta, o perlomeno un problema di salute, è stato un malore che il conduttore ha avuto nel 2011.

Per fortuna non si è trattato di nulla di grave, ma solamente uno sbalzo di pressione; ma le voci su uno stato di salute non proprio perfetto, sono continuate a girare a gran voce. Non parliamo solo dei social e del web: in questo caso la rivelazione drammatica è arrivata da Sgarbi.

Inoltre, a febbraio di quest’anno, durante una diretta di Italia Sì, Pippo Balistreri ha messo la pulce nell’orecchio in tutto lo studio, ma anche ai telespettatori da casa. Durante un discorso infatti, l’uomo ricorda con affetto il collega Pippo Baudo e i lavori svolti insieme. Ad un certo punto, esclama visibilmente commosso: “Ho le lacrime, perché Pippo sta male, credo…”. Questa frase creò il gelo in studio.

La dichiarazione di Sgarbi: “Pippo Baudo è scomparso da poco”

Durante un’ospitata nello studio di Oggi è un altro giorno con Serena Bortone, Vittorio Sgarbi nel suo discorso tira fuori il celebre conduttore. “Pippo Baudo è scomparso da poco”, ha affermato il critico.

Per un secondo si è pensato al solito sarcasmo di Sgarbi (dovuto al fatto che le notizie su di lui sono sempre state insistenti), ma in realtà non è stato così. Dopo un attimo di gelo, Sgarbi insiste: “E’ scomparso o no? E’ vivo? Siamo sicuri? Me lo hanno detto ieri”. A quel punto Serena Bortone interviene: “Ma smettila, certo che è vivo! Diciamo che gli allunghiamo la vita”. Sgarbi visibilmente sorpreso esclama: “Per fortuna, è una notizia che ho letto veramente”.

Probabilmente si è trattato di qualche insistente fake news di quel periodo. Ad ogni modo, Pippo Baudo è vivo e vegeto e il 7 giugno ha compiuto 87 anni. In quell’occasione ha ringraziato i telespettatori degli auguri con un bellissimo videomessaggio in onda sul tg2 del 7 giugno. Chissà se manterrà la lontana promessa a Fiorello di ritornare in televisione…Non ci resta che attendere!