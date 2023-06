Guenda Goria, la visita medica ha distrutto la sua vita: “L’ultima analisi fatta…” | Scoperta drammatica

L’ex protagonista del GF Vip, Guenda Goria ha rivelato del risultato di una visita medica: una scoperta drammatica.

Guenda Goria è stata una grande protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Figlia della conduttrice Maria Teresa Ruta e del giornalista Amedeo Goria, la nota pianista è tornata al centro dell’attenzione nel corso dell’ultimo anno a causa di un problema del suo privato.

L’ex gieffina da più di un anno fa ormai coppia fissa con Mirko Cangitano ed i due hanno anche annunciato di essere ad un passo dalle nozze. Vi è però nel loro rapporto una questione ancora aperta e riguarda il loro futuro come famiglia.

Una situazione che si è di recente però complicata a causa di una drammatica scoperta fatta dalla coppia a seguito di una visita medica andata male.

Guenda Goria, i suoi problemi di salute: l’ultima visita medica

Subito dopo aver ufficializzato la sua storia con Mirko, l’ex gieffina ha anche toccato un tema per lei molto importante. In questi mesi la Goria ha spesso parlato della sua voglia di diventare madre. Una questione che però si sta rivelando molto più difficile del previsto a causa di una patologia che accompagna la sua vita da ormai diversi anni ossia l’endometriosi.

L’anno scorso Guenda è anche rimasta incinta ma dopo poche settimane ha scoperto di essere alle prese con una gravidanza extrauterina. Un problema che non le ha permesso di portare a termine la gravidanza e che ha costretto i medici a toglierle una delle tube. Di recente, l’ex gieffina si è poi sottoposta a nuovi esami per fare il punto della situazione e la scoperta fatta si è rivelata essere drammatica per lei e per il suo sogno di avere una famiglia.

Guenda Goria, il risultato degli ultimi esami: scoperta shock

Di recente l’ex gieffina è tornata sui social per parlare di una visita medica fatta in questi giorni ed il cui esito si è rivelato essere particolarmente amaro per lei ed il suo compagno. In una stories pubblicata su Instagram ha infatti rivelato: “Cari amici, è tanto che non vi scrivo di me e la mia salute. Purtroppo, secondo l’ultima analisi che ho fatto, non potrò avere figli naturalmente“.

L’ex gieffina ha rivelato di non aver preso bene la notizia del malfunzionamento dell’altra sua tuba ed ha anche confessato: “Dovrei cominciare un percorso di fecondazione assistita ma ho paura“. Un momento difficile quindi per la Goria che dovrà superare un nuovo ostacolo supportata anche dal suo compagno e dalla sua famiglia.