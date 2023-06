Michelle Hunziker, la vomitevole confessione proprio sull’uomo che amava: “Sono stata picchiata” | Si tratta proprio di lui

Michelle Hunziker ai microfoni di Oggi ha dichiarato che l’uomo che è stato al suo fianco è anche colui che ha fatto violenza su di lei.

La simpatica showgirl svizzera non smette mai di far parlare di sé: la sua vita privata è sempre sotto gli occhi attenti delle riviste di rotocalco che seguono con attenzione le sue vicende. Sulla separazione con Tomaso Trussardi avvenuta più di un anno fa, sappiamo ben poco. Michelle ha sempre dichiarato che oramai il loro amore era giunto al termine a seguito di diverse incomprensioni che hanno causato un distacco tra i due.

Si è trattata di una separazione alquanto armoniosa; e anche se Michelle non può negare che le sue due figlie Sole e Celeste abbiano sofferto il distacco, i due genitori si sono sempre dimostrati intelligenti. Tuttora si vedono in diverse occasioni che riuniscono la famiglia.

Oltre alle due figlie però, Michelle ne ha una terza, Aurora, la primogenita avuta insieme all’ex marito Eros Ramazzotti. Anche in questo caso la showgirl ha mantenuto con l’uomo uno splendido rapporto. In questo periodo, i due hanno avuto modo di passare più tempo insieme grazie all’evento della nascita del piccolo Cesare, figlio di Aurora.

Per quanto le storie d’amore tra Michelle e i suoi ex siano sempre apparse rosee e diplomatiche, la verità è che non è stato sempre così. Ai microfoni di Oggi, la showgirl rivela un dettaglio sconvolgente: è stata picchiata da colui che diceva di amarla.

La confessione shock di Michelle Hunziker: “sono stata picchiata da lui”

“Anch’io sono stata picchiata da un uomo”, ha rivelato la showgirl svizzera. In molti sapranno che la donna in passato ha raccontato di aver subito vessazioni da una persona che la perseguitava e gli scriveva messaggi vomitevoli qualche anno fa, tuttavia, questo non è stato l’unico caso di violenza. “A parte lo stalking, io non ho mai parlato a fondo di quello che ho subito. Però posso dirle che conosco ogni dettaglio, ogni singolo dettaglio, e le donne lo sentono, che io… La credibilità, quando fai qualcosa, ce l’hai perché le persone ti ‘leggono’, si rendono conto che tu le comprendi davvero, e io so esattamente che cosa capita nella psicologia di una donna che vive una violenza”.

Michelle non ha rivelato il nome del suo ex compagno, ma ha tenuto a precisare: “Escludo i mariti, così sapete che non c’entrano, così nessuno può pensare a loro. La violenza che ho vissuto, l’ho vissuta molto prima…”. Per fortuna si tratta solo di un amaro ricordo, ma alla domanda su come ha fatto ad uscirne, lei ha risposto: “Ho solo capito che se avessi continuato a subire quella violenza, sarei stata corresponsabile di quella violenza. Mi sono detta ‘devi uscire da questa situazione perché se no vuol dire che in fondo la vuoi’”.

Michelle è un vero e proprio esempio per milioni di donne che ogni giorno subiscono ancora qualunque tipo di abuso. “Il percorso di Doppia Difesa l’ho veramente fatto perché ho vissuto determinate cose”, ha proseguito Michelle. “E l’ho fatto anche perché poi mi è andata bene, la vita mi ha dato tante possibilità, e in qualche modo dovevo ringraziare, dare qualcosa in cambio… Ognuno di noi cerca di fare del bene là dove ha vissuto delle esperienze personali… e io sono una che ha vissuto molto da vicino tutto quello che è discriminazione femminile, e violenza”.