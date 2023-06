Teo Mammucari, la verità sul suo addio: “Mi hanno detto che ero matto” | Ecco come si è ridotto

Il conduttore Teo Mammucari ha parlato del suo addio alla Mediaset e di cosa fa adesso per vivere: le sue parole.

Gli ultimi mesi sono stati particolarmente turbolenti per il noto conduttore Teo Mammucari finito più volte nell’occhio del ciclone. Alcuni mesi fa è esploso il caso relativo a Le Iene con il suo improvviso addio arrivato nel bel mezzo della messa in onda.

In questi giorni invece è arrivata la notizia della sua esclusione dalla prossima edizione di Tu Si Que Vales. Il conduttore non farà più parte della giuria ed al suo posto ci sarà la collega Luciana Littizzetto che arriva invece da una cocente delusione in Rai.

Una situazione che ha fatto non poco rumore e innescato diverse polemiche ma di recente proprio Mammucari è intervenuto per fare chiarezza.

Teo Mammucari, gli ultimi colpi di scena: adesso parla lui

Quando è arrivata la notizia della sua esclusione da Le Iene, tutti sono rimasti senza parole. Dopo la notizia sono state formulate diverse ipotesi e tra queste quella di un allontanamento del conduttore a causa di una lite con la collega Belen Rodriguez e alcuni autori dietro le quinte. In un secondo momento si è ipotizzata invece una discussione dai toni particolarmente accesi con Davide Parenti ossia l’ideatore dello show.

Due ipotesi shock ma che a quanto pare non coincidono con la realtà o almeno stando ad alcune dichiarazioni rilasciate di recente dal diretto interessato. Il conduttore ha rilasciato un’intervista ricca di contenuti al quotidiano Libero ed ha parlato della sua decisione di lasciare lo show e rivelato anche cosa fa adesso.

Teo Mammucari, la sua verità sull’addio: come sta oggi

Il conduttore ai microfoni di Libero ha quindi parlato della sua clamorosa decisione di lasciare il noto ed ormai storico format di Italia 1. Una scelta fatta per un motivo in particolare: “Ho lasciato Le Iene e mi hanno detto che ero matto. In realtà avevo solo altre esigenze come quella di riprendere il racconto ed il confronto col pubblico a teatro interrotto per vent’anni dalla televisione”.

Mammucari ha quindi semplicemente cambiato prospettiva ed oggi ha scelto di fare un piccolo ritorno al passato: “Non si tratta di un ripiego ma di una scelta artistica. Mi sono reso conto che stavo perdendo entusiasmo ed era ora di lasciare spazio a chi aveva più entusiasmo di me”. Il conduttore nei prossimi mesi sarà quindi alle prese con nuovi ed interessanti progetti non in televisione ma in teatro.