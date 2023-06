Eva Grimaldi, l’infezione è troppo grave: la sua vita appesa a un filo | Ecco cos’è successo

L’attrice ha raccontato di quell’infezione che poteva rivelarsi mortale: la rimozione immediata del suo seno.

Eva Grimaldi è una vera icona del mondo cinematografico, che può vantare la sua partecipazione a svariate pellicole di un certo calibro. Nella sua carriera ha avuto l’onore di lavorare con nomi noti come Federico Fellini, Mario Monicelli e Dino Risi. La ricordiamo senza veli su alcune riviste, ma anche per la sua presenza a diverse fiction targate Mediaset. Il suo successo tuttavia, l’ha conquistato a denti stretti, anche quando le esigenze lavorative hanno messo a dura prova la sua vita privata.

In occasione di un’intervista a Verissimo, Eva Grimaldi si racconta a cuore aperto, parlando delle difficoltà che ha dovuto affrontare nella sua vita. Una parentesi è dedicata sicuramente alla fantomatica relazione con Gabriel Garko, a causa del fatto che si rivelò una menzogna programmata.

“È una storia nata a tavolino, ma all’epoca non c’erano i social per promuovere le fiction. Tutto nasceva a tavolino. Io e Gabriel vivevamo insieme, lui e Adua no. Io mi ritengo veramente di essere stata la sua fidanzata. Io per lui ci sono sempre, giorno e notte”.

Tuttavia, durante l’intervista emergono altri dettagli poco piacevoli della sua vita, dove la donna era costantemente alla ricerca della perfezione fisica a causa dei continui canoni imposti per il suo lavoro.

La grave infezione di Eva Grimaldi

“Mi misero nel contratto che non potevo superare i 52 chili. Sono grata ad Alberto Tarallo per il lavoro – ha dichiarato l’attrice a Silvia Toffanin – ma nel 2006 sono andata via per sposarmi con un ragazzo veronese. Dopo la separazione tornai a Roma e andai a vivere nella dependance a Zagarolo. Io ho ritoccato il viso a 20 anni, il seno. Dovevo essere perfetta, un’icona”.

Si tratta di una situazione che è riemersa alla luce dopo diverso tempo, dove la donna ha ammesso di essersi sottoposta a diversi interventi chirurgici al viso, ma anche al seno.

Proprio in questo momento arriva la dichiarazione che ha lasciato senza parole Silvia Toffanin. “Se potessi non rifare una cosa?”, risponde Eva a Silvia Toffanin. “Non rifarei il seno”. In realtà dietro a questa affermazione si cela qualcosa di molto più profondo, risalente al passato. L’attrice racconta che stava rischiando di morire a causa di una grave infezione batterica. Dopo aver rifatto il seno infatti, è stata obbligata a rimuoverlo, motivo per cui l’attrice è stata per ben un anno senza seno.