Giorgio Armani, incidente drammatico e dritto in ospedale: ricoverato immediatamente

A rivelarlo è stato lui stesso durante un’intervista: ecco cosa è successo all’imprenditore di moda e come sta oggi.

Si tratta sicuramente di un uomo che ha lasciato il segno nel mondo della moda. Giorgio Armani voleva studiare medicina, ma il suo destino lo portò ben distante da quella ambizione, facendolo diventare uno dei pionieri del suo settore.

Non si considera un’artista, ma l’uomo ha dedicato tutta la sua vita al mondo della moda, dove con le sue creazioni è diventato uno dei più famosi stilisti a livello mondiale. Armani è nato a Piacenza nel 1934 e la sua infanzia, segnata duramente dalla guerra, gli diede quella forza e la grande sensibilità: nel 2022 decide di organizzare una sfilata senza musica in segno di cordoglio per le vittime della guerra in Ucraina.

Lo stilista

La sua passione l’ha portato ad essere uno degli stilisti che hanno contribuito attivamente all’avanzamento della moda. Negli anni ‘80 per esempio, decise di eliminare le rigide controfodere e i copri risvolti delle giacche, sfidando così le tecniche e le tradizioni sartoriali inglesi. Da qui nasce la nuova giacca destrutturata, con un’immagine decisamente più fluida. In poco tempo questo diventò il simbolo della collezione di Giorgio Armani Uomo Donna.

Questo è stato solo uno dei successi dell’uomo, che oggi vanta ben 88 anni e si rivela ancora in ottima salute. Tuttavia, l’uomo ha nascosto un evento spiacevole che l’ha visto protagonista non molto tempo fa: ecco la verità sul drammatico incidente.

Il ricovero in ospedale di Giorgio Armani

Per diverso tempo sono circolate voci su un ipotetico ricovero in ospedale di Giorgio Armani; indiscrezioni mai smentite dallo stesso, ma durante un’intervista al Corriere della Sera, ha deciso di raccontare la verità sull’accaduto.

“Circolano voci che sono stato ricoverato in ospedale. Ebbene, sì è vero e per 15 giorni. Più quelli fatti a casa. Perché ho avuto un incidente – ha ammesso lo stilista – e sono stato operato. Quando hanno aperto i cinema ho detto finalmente vado a vedere un film. Ma uscendo incontro sulla scala due buzzurri, uno voleva farsi notare e l’altro vendermi dei libri. Erano seduti, io sono passato, non ho trovato il gradino e sono caduto di faccia. E ho ottenuto questo risultato”.

In quel momento Armani mostra al giornalista la sua lunga cicatrice che inizia dalla spalla sinistra sino all’avambraccio, quando era ancora in fase di guarigione. Lo stilista a causa dell’incidente si è rotto l’omero in più zone e per ricucire tutto, gli hanno dato diciassette punti. Oggi per fortuna sta bene, ma non dimenticherà mai quanto un banale incidente poteva costargli davvero caro.