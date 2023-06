Addio Francesco Guccini, “il maestro” ci ha lasciati: è stata provata qualsiasi cosa ma l’età l’ha tradito

Un grande cantautore, ma soprattutto un poeta: purtroppo per il maestro non sembra più esserci nulla da fare.

L’artista il 14 giugno ha spento 83 candeline, che rappresentano il traguardo di una vita intensa all’insegna della musica, della poesia, fino ad arrivare alle svariate tematiche sociali e politiche per cui si è sempre battuto.

Francesco Guccini è nato nel 1940 a Modena, ma a causa della guerra trascorre l’infanzia a Pavana, località dell’appennino piemontese. L’artista nacque 4 giorni dopo l’entrata dell’Italia in guerra, periodo sicuramente difficile per tutti, ma lui si ricorda da bambino, e lo fa nel brano Piccola Città: “Io, la montagna nel cuore, scoprivo l’odore del dopoguerra”.

Un’infanzia sicuramente complessa, che trasformò in arte. Il suo debutto ufficiale risale al 1967, quando pubblicò il primo album di successo LP Folk beat n. 1. Sebbene nella sua carriera abbia pubblicato più di 20 album, in molti lo conoscono come uno scrittore di successo e uomo molto impegnato sul piano politico e sociale. Questo infatti, è quello che ha sempre trasmesso nei suoi brani che lo raccontano, ma trattano anche diverse tematiche importanti. Nel 1972 avvenne l’uscita de La Locomotiva, un brano storico che tratta l’uguaglianza e la giustizia sociale.

La sua è stata una vita all’insegna della poesia, ma il tempo purtroppo passa per tutti; e come molti altri artisti, per Francesco Guccini non sembra più esserci nulla da fare: ci ha abbandonato.

Francesco Guccini e la sfida contro il tempo

Nel 2010, dopo diversi successi discografici e tour per l’Italia, pubblicò il suo libro Non so che viso avesse, un’autobiografia che contiene nella seconda parte del volume un saggio critico curato dal professore Alberto Bertoni. Nello stesso anno esce Storia di altre storie, una raccolta dei brani celebri di Guccini.

L’artista si dilettò tra la scrittura e la musica, ma per quanto riguarda la vita privata? il 21 aprile 2011 si sposò a Mondolfo in seconde nozze con Raffaella Zuccari, la donna che è al suo fianco dal 1996.

Negli ultimi anni è stata provata qualsiasi cosa: l’uomo è stato molto attivo sino al 2020, dove partecipa attivamente a diversi eventi sociali e progetti musicali come l’incisione di Crêuza de mä pe Zêna, una nuova versione del brano di Fabrizio De André. Tuttavia nel 2022 viene pubblicato l’ultimo album Canzoni da intorto, ma in seguito a questo, i tour si sono man mano ridotti fino a sparire del tutto. Nel nostro cuore rimarrà sempre un idolo, ma purtroppo l’età l’ha tradito e anche per lui è giunta l’ora di concedersi del meritato riposo.