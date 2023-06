Jovanotti, spunta fuori l’uso della polvere famosissima: ecco come fa a stare ore sul palco | Beccato in pieno

Il cantautore romano è un’esplosione di energia, ma qual’è il suo segreto? Da quanto emerso, non è tutto frutto del suo organismo.

Come non conoscere Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti. il rapper classe ‘66 che dagli anni ‘90 ha conquistato il pubblico con la sua musica rap miscelata con l’Hip Hop e il Funky. Oggi ha 56 anni ma il tempo per lui non sembra passare: stesso stile, stesso genere e stessa energia. In realtà ha “una ricetta della giovinezza”, che lo tiene tuttora attivo sopra il palco.

Quando pensiamo a Jovanotti, ci viene in mentre il “ragazzo fortunato” che cita nel suo brano, ma in realtà l’artista si è conquistato il suo successo in tutto e per tutto, producendo brani come L’ombelico del mondo e Serenata rap; che sono rimasti impressi nella mente del pubblico, ma anche nella storia della musica italiana.

I suoi esordi sono avvenuti ben presto, quando Lorenzo aveva solamente vent’anni. L’artista in quel tempo si dilettava in radio a Milano assieme a personaggi ad oggi importanti come Fiorello e Amadeus. A notare il talento di questi artisti è stato Claudio Cecchetto, discografico, nonché imprenditore.

Jovanotti – oltre al suo stile musicale caratteristico – si è sempre distinto per la sua positività e la solarità con cui trasmette emozioni al pubblico per mezzo delle sue canzoni. Un mix perfetto, ma questo non basta per essere sempre attivo sul palco.

Il segreto di Jovanotti: fa uso della polvere

A questo punto vi starete chiedendo di cosa stiamo parlando, ma ci stiamo arrivando. Jovanotti oltre alla sua musica, ha fatto parlare di sé anche per la sua vita privata. Il suo carattere solare e la sua energia sono stati messi a serio rischio dagli eventi drammatici che la vita ci mette davanti; tuttavia l’artista ha superato ogni battaglia sempre con il sorriso. Per esempio ricordiamo quel terribile evento che ha colpito la figlia Teresa, quando si ammalò del linfoma di Hodgkin. Si tratta di un tumore molto aggressivo che in passato dava poche speranze di vita alle donne.

Per fortuna la ricerca ha fatto passi da gigante, diminuendo di gran lunga il tasso di mortalità. Ad oggi esiste una cura, quella che ha permesso a Teresa di combattere il tumore.

La polvere magica di Jovanotti

Jovanotti ha affrontato diverse sfide che la vita gli ha messo davanti e ancora oggi lo vediamo stare ore sul palco: sicuramente segue una corretta alimentazione, ma in aggiunta, è stato beccato assumere una bevanda specifica. A mostrarlo è stato lui stesso su Tick Tok mentre prepara il suo mix energetico. Da quanto spiegato da lui stesso, la polvere che utilizza si chiama mate e contiene dei principi attivi molto forti.

Si tratta di una soluzione 100% naturale e il cantante ammette di assumerla quotidianamente. Quando deve affrontare il Jova Beach Party, che da diversi anni si svolge a Marina di Ravenna, assume anche una bustina di potassio mescolata nell’acqua.