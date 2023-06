Ricordate Tamara Donà, grande protagonista della tv anni 90-2000? Oggi si è ridotta così

In molti la ricorderanno per le diverse apparizioni televisive: la conduttrice è sparita dai riflettori, ma non dal mondo dello spettacolo.

Una vera protagonista degli anni ’90 e 2000: in molti la ricorderanno per la sua partecipazione a Fuego, il programma che ebbe un successo strepitoso sin dalla prima edizione condotta da Alessia Marcuzzi. Nel 1997 però, il timone venne preso dalla bellissima Tamara Donà, la ragazza di Cittiglio che conquistò il cuore di milioni di italiani con il suo fascino e il suo carattere esplosivo.

La carriera

Il suo percorso lavorativo inizia girando diversi spot pubblicitari, ma dopo diverse apparizioni televisive e alcune serie tv in vesti di attrice, l’abbiamo vista in diversi programmi come Fuego, Night Express e Target, uno dei rotocalchi più seguiti delle reti Mediaset. Nel 2000 prosegue le sue conduzioni con un modesto successo, dove passa alla Rai e successivamente a La7.

Nel 2003 l’abbiamo vista in vesti di attrice teatrale, ma l’anno dopo, torna a condurre sino al 2007 il programma di gossip E! News Italia in onda sul canale satellitare E! Entertainment. Nel frattempo manda avanti anche una discreta carriera radiofonica.

Tuttavia, con il passare degli anni, la sua presenza si fa sempre meno sentire, fino a sparire lentamente dai nostri schermi, dai teatri e dalle nostre Radio: di lei non sembra esserci più traccia; ma che fine ha fatto Tamara Donà?

Tamara Donà oggi

La sua carriera negli ultimi anni l’ha portata sempre più distante dalle conduzioni Mediaset e Rai, ma in realtà la donna ha svolto diversi lavori, fino ad esordire su Radio Rai 2, emittente radiofonica che l’ha accompagnata negli ultimi anni. In questa occasione è stata la conduttrice del preserale Sere D’Estate in compagnia dello speaker Andrea Santonastaso. Da quel momento sino al 2019, ha condotto diversi programmi della rete.

Nella vita privata è sposata ed è mamma; ufficialmente fuori dai riflettori, ma non dal mondo dello spettacolo. Per quanto possa sembrare un paradosso non c’è niente di strano: Tamara conduce il programma Take it easy in drive time su Radio Monte Carlo. Ebbene sì, la sua esuberanza e la sua personalità solare non l’hanno di certo allontanata dallo spettacolo, semplicemente adesso non la vediamo, ma la sua voce non smette di farsi sentire.

Inoltre, per i più nostalgici abbiamo una bella notizia: Tamara ha partecipato al docufilm che andrà in onda in Rai e successivamente su Rai Play. Si chiama ‘Materia Viva’ e tratta una tematica molto delicata: il riciclo dei RAEE, materie prime come ferro, rame e alluminio, ma anche litio, cobalto e altri materiali ad oggi importanti per l’industria italiana.